Sheinbaum alista decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México de cara a las elecciones de 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo responsable de imprimir las boletas y la documentación utilizada en los procesos electorales del país, como parte de las medidas rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria sostuvo que es necesario reforzar las capacidades de la empresa estatal y mejorar su funcionamiento, al tiempo que planteó la necesidad de establecer mecanismos de transparencia en las contrataciones de las autoridades electorales.

En el caso de Talleres Gráficos, se tiene que reforzar”, afirmó Sheinbaum al referirse a la preparación de los próximos comicios.

La jefa de Estado también consideró, a título personal, que el Consejo Electoral debe establecer lineamientos claros para las contrataciones. Cuartoscuro

La jefa de Estado también consideró, a título personal, que el Consejo Electoral debe establecer lineamientos claros para las contrataciones, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como de los organismos electorales estatales.

Mi opinión personal es que el Consejo Electoral tiene que establecer transparencia en contrataciones, lineamientos claros de contratación tanto para el INE como para organismos electorales estatales”, señaló.

El decreto que presentará la próxima semana busca robustecer la operación y la gobernanza de Talleres Gráficos de México, institución que produce la documentación electoral utilizada por el INE y los institutos locales.

Entre los cambios previstos se encuentra una modificación en la integración de su consejo de administración, en el que actualmente participan dependencias federales como las secretarías de Gobernación, Hacienda y Anticorrupción y Buen Gobierno.

Nosotros vamos a presentar la próxima semana un decreto para fortalecer Talleres Gráficos, sus equipos, pero sobretodo su gobernanza porque hoy Talleres Gráficos desde antes del presidente López Obrador tiene un Consejo de Administración donde sólo está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Hacienda y nosotros vamos a presentar un acuerdo para que ahí participen más secretarías, esté como observadora la Auditoría Superior de la Federación y haya instituciones académicas", expuso.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer al organismo encargado de la impresión de las boletas electorales y mejorar su estructura administrativa de cara a los comicios de 2027, en los que la transparencia de las contrataciones y la capacidad operativa de las instituciones electorales serán temas centrales.