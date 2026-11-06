Córdova se deslinda de oligopolio; culpa a Morena por permitir red de corrupción

Lorenzo Córdova Vianello afirmó que sus nueve años al frente del INE, de 2014 a 2023, fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sin que se encontrara ninguna irregularidad, por lo que dijo no tener miedo de la nueva auditoría anunciada tras el escándalo de corrupción que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y a los hermanos Hernández Casillas.

En todos esos años no se encontró ninguna irregularidad y las observaciones que se generaron de mejora contable, todas fueron atendidas puntualmente”, afirmó en entrevista radiofónica.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que el entramado se consolidó en su periodo, y que los Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos, según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Córdova culpó a Morena.

Dijo que el partido generó las condiciones para que Taddei “asaltara” al INE, al permitirle concentrar poder con la reforma electoral que le dio la facultad de nombrar directamente a funcionarios y titulares de áreas clave, incluidos los de contrataciones.

La responsabilidad política, la responsabilidad administrativa de haber generado condiciones que le permitieron a Guadalupe Taddei convertir al INE en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones es de Morena”, sostuvo.

Reconoció que en los primeros años de su gestión nombró a cerca de 300 consejeros de los 32 órganos locales, entre ellos Taddei, quien entonces tenía trayectoria como miembro del Servicio Profesional Electoral. “¿Sabíamos que tenía esa tendencia a la corrupción? Pues claro que no, eso se evidenció en el camino”, puntualizó.

Aseguró que en 2019, desde el Órgano Interno de Control, a cargo entonces de Jesús George Zamora, hubo presión para que el INE dejara de contratar a Talleres Gráficos de México y entrara al oligopolio de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes se beneficiaron de un esquema de simulación en el que todas las empresas participantes estaban vinculadas con ellos.

Según dijo, el INE hacía lo que hoy la presidenta propone como solución, hasta que llegó “este personaje cercano a Morena”.

Sobre la red de los Hernández Casillas, que surgió hace 27 años, afirmó que a la presidencia del INE no le correspondía regular los mercados, sino a la Cofece, que “señaló esta concentración del mercado en su momento”, y a la Secretaría de Economía.

Recordó que, tras su paso por el órgano electoral de Sonora, cuyos demás integrantes se pusieron en contra de ella, el gobernador Alfonso Durazo la “rescató” al nombrarla titular del Instituto Sonorense de Transparencia. Acusó que Morena la “encarnó” mediante una “tómbola amañada”.

DESDE LA SEMANA PASADA

El exconsejero presidente del instituto precisó lo siguiente:

· Dijo que el INE fue auditado sin encontrar irregularidades y atendieron observaciones.

· Detalló que la última de las auditorías fue en 2022 y salió sin ningún señalamiento.

· Aseguró que el titular del OIC del INE no encontró irregularidades relevantes en su gestión.