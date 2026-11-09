'El R2', líder de 'Los Rs', permanece hospitalizado en Jalisco y en terapia intensiva tras cirugía

Rafael Álvarez Ayala, El R2, se encuentra en terapia intensiva en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara a donde fue trasladado para ser atendido de las heridas por impacto de bala tras el enfrentamiento con elementos de la Marina que encabezaron un operativo para detenerlo en Jalisco.

El capo, identificado como líder de Los Rs, una violenta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue ingresado ayer al hospital y sometido a una intervención quirúrgica de la cual se recupera en terapia intensiva debido a las lesiones por arma de fuego en brazo, pierna y tórax.

Médicos y personal de emergencias atienden a 'El R2' en una sala de hospital durante la tarde del 8 de noviembre de 2026. Especial

Blindan el Hospital Civil de Guadalajara

En las inmediaciones del hospital, que se ubica en la colonia El Retiro, hay una fuerte presencia de elementos de la Marina, Guardia Nacional y de la Defensa para evitar cualquier ingreso no autorizado o intento de rescate por parte del grupo criminal.

La mayor presencia de las fuerzas federales se encuentra en la calle Tenerías, donde se ubica el área de Urgencias, mientras que otro grupo se mantiene vigilando el acceso principal a dicho hospital sobre la calle Coronel Calderón. Además se reporta acceso controlado de vehículos sobre la calle Belén.

Una vez que esté en decisiones y se haya recuperado de sus heridas, se prevé que El R2 sea trasladado a la Ciudad de México. En tanto, los otros 19 hombres junto con los que fue capturado el líder de la célula de Los Rs permanecen bajo custodia de las autoridades en la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado.

Reproducir Elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional montaron un cerco de seguridad perimetral en el exterior del Hospital Civil Viejo, donde permanece internado bajo custodia médica 'El R2'.

Sorprenden a El R2 en restaurante de Jalisco

El líder de la célula de Los Rs fue sorprendido por fuerzas federales en un restaurante de Zapopan, Jalisco. Rafael Álvarez Ayala llevaba casi 24 horas en el establecimiento conocido como Sabea cuando llegaron elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, apoyados con el Ejército, agentes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las fuerzas federales fueron recibidas a balazos por el cuerpo de seguridad del capo, lo que desató un intenso enfrentamiento en el que El R2 resultó herido, así como por lo menos un marino. La localización del líder criminal se dio tras trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Tras el operativo para la captura del R2 fueron detenidas 19 personas más, entre ellas figuran empleados del restaurante Sabea, así como cuatro músicos del grupo norteño Los Arras.

El restaurante Sabea en el que fue capturado Álvarez Ayala era relativamente nuevo ya que apenas el 9 de octubre había comenzado a operar. El establecimiento, que ya fue cerrado por las autoridades, se ubica en la avenida Mexico #2789, en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara.

El R2, el violento capo ligado al caso Carlos Manzo

Rafael Álvarez Ayala asumió el liderazgo de la célula de Los Rs, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, tras la captura de su hermano Ramón Ángel, El R1, en julio de este año. Además de él, en el organigrama de esta facción también se encuentra su otro hermano Jesús Santiago, así como Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado o El Contador, y Alejandro Baruc Castellanos Villafana, El K-OZ.

De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, El R2 era un importante generador de violencia en Jalisco y Michoacán y tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado relacionado con el crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, además e una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

La célula de Los Rs está vinculada a actividades delictivas como extorsión, tráfico de drogas, homicidio, secuestro y agresiones contra las autoridades. Entre sus víctimas de extorsión se encuentran productores de aguacate.