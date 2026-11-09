Ratifican prisión preventiva contra mujer señalada por arrastrar y matar al perro Rocky

Una jueza de control negó este lunes, por segunda ocasión, el sobreseimiento de la investigación por maltrato y crueldad animal que enfrenta Liliana “N”, señalada de la muerte de Rocky, el perro Gran Pirineo que murió tras ser arrastrado en julio pasado desde una camioneta en Saltillo.

La mujer seguirá en prisión preventiva justificada, a pesar de un nuevo intento de su defensa para obtener un cambio en la medida cautelar solicitada.

En audiencia, la defensa de Liliana argumentó la necesidad de que regresara a su hogar para encargarse del cuidado y crianza de sus dos hijos, menores de edad, así como que había una inconsistencia respecto a la reparación del daño a las víctimas, siendo estas el esposo de Liliana, quien aparece como tutor de Rocky.

Con estos argumentos, la defensa aseguró que la mujer ya no representaba un peligro para obstaculizar el proceso legal que enfrenta o sustraerse de la justicia.

Sin embargo, la autoridad judicial determinó insuficientes los argumentos de la defensa, y negó el arresto domiciliario o el dispositivo electrónico solicitado por los asesores jurídicos.

La jueza extendió por dos meses el plazo de la investigación complementaria.

La Asociación Civil Dignidad Animal de Saltillo resaltó irregularidades en el proceso penal, como el hecho de que a pesar de haber presentado ante la Fiscalía General del Estado la denuncia por maltrato y crueldad animal contra Rocky, sigan sin aparecer como víctimas, lo que entorpece la posibilidad de que los restos del can, que suman tres meses en el Servicio Médico Forense, les sean entregados para una despedida digna.