Sheinbaum mantiene conversación productiva con Trump y saluda a Melania

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en sus cuentas de redes sociales en el que confirmó que este jueves tuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de temas comerciales y consideró que los resultados fueron productivos.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.

Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, expuso Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

La de este jueves fue la llamada 12 que realizan Sheinbaum y Trump.

La titular del Ejecutivo modificó este jueves el horario de la rueda de prensa matutina que inicia cotidianamente a las 7:30 hoyas y fue convocada a las 9:00 horas.

Debido a la llamada entre ambos mandatarios, la conferencia matutina inició poco después de las 09:15 horas

“Llamada cordial y amable”: Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la llamada que esta mañana sostuvo con Donald Trump fue una llamada “cordial y amable”.

Ante los representantes de los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum mencionó que la llamada con su homólogo estadounidense duró alrededor de 40 minutos, en la que “hablaron de varios temas”.

“Hablamos de varios temas y quedamos en seguir avanzando; hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más; pero fue una conversación muy cordial”, mencionó.

Sobre el tema de seguridad, en la llamada ambos mandatarios coincidieron que van muy bien, mientras que en el tema comercial analizaron varios aspectos, en los que se sigue “avanzando y conversando”.

Recordó que ayer, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía se reunió con Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos, donde se trató el tema del tratado comercial.

“Vamos avanzando muy bien”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que en la conversación, Donald Trump estuvo de acuerdo con ella en que ambos países avanzan “en el entendimiento general que tenemos”.

Sobre el acuerdo comercial, la presidenta Sheimbaum reiteró que aunque aún no hay nada concreto, “se avanza bien”.

Destacó que los funcionarios estadunidenses reconocen que México tiene el mejor acuerdo de todo el mundo “y seguimos avanzando, tanto en las tarifas que tenemos ahora, como en lo que ellos llaman las barreras no tarifarias, como en lo que ellos tienen interés para la revisión del tratado”.

“Me invitó a EU, pero aún no hay fecha”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum también dio a conocer que Donald Trump la invitó a visitar Estados Unidos, pero aún no definen la fecha del encuentro.

“Me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en ninguna fecha en particular”, destacó.

Explicó que dese su visita a Washington, el presidente Trump la invitó, pero quedaron en seguirse llamando para darle seguimiento a las reuniones que mantiene los equipos de ambos países.

“Saludé a Melania”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se dio tiempo para mencionar que durante la llamada con Donald Trump pudo saludar a la esposa del mandatario estadunidense, Melania.

Mientras hablábamos llegó su esposa, Melania, y tuve oportunidad de saludarla”, detalló.

Recordó que conoció a Melania Trump en su visita a Washington, durante el sorteo del Mundial 2026.

