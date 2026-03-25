Sheinbaum mantiene apoyo a Bachelet para dirigir la ONU pese a retiro de Chile

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su Gobierno mantendrá el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de que Chile retiró oficialmente su apoyo.

Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo pronto una llamada con ella”, afirmó la mandataria mexicana, subrayando que los argumentos que sustentan el respaldo “siguen siendo válidos” y que no existe impedimento para apoyar a una candidata de otro país.

El cambio de postura del Gobierno chileno, encabezado por José Antonio Kast, se produjo tras considerar que el actual escenario internacional dificulta la viabilidad de la candidatura.

En un comunicado oficial, Santiago argumentó que la dispersión de candidaturas en América Latina y las diferencias con actores clave en el proceso de elección hacen inviable mantener el respaldo a Bachelet.

Defiende postulación de Bachelet

La presidenta Sheinbaum defendió la postulación al destacar la trayectoria política y diplomática de Bachelet, quien fue dos veces presidenta de Chile y ha ocupado cargos relevantes dentro del sistema multilateral.

Subrayó que la exmandataria posee una visión centrada en la construcción de derechos, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento del papel de la ONU como organismo garante del orden internacional.

En el seno de la Organización de las Naciones Unidas, Bachelet se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres y como secretaria general adjunta, consolidando un perfil con amplio reconocimiento internacional.

México consulta con actores clave y aliados regionales

Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano evaluará la postura de Brasil, otro de los países que inicialmente respaldaban la candidatura, en un contexto donde el apoyo regional resulta determinante.

La mandataria confirmó que la decisión de mantener el respaldo fue discutida con el canciller Juan Ramón de la Fuente y con la secretaria Alicia Bárcena, quien cuenta con amplia experiencia dentro del sistema de Naciones Unidas.

Tras la retirada del apoyo chileno, Michelle Bachelet aseguró que mantendrá su aspiración a la Secretaría General de la ONU, afirmando que su “disposición a contribuir permanece intacta”.

La candidatura había sido impulsada previamente por el entonces presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General del organismo y formalizada poco antes del cambio de Gobierno en Chile.Una elección histórica en juego

El proceso de sucesión en la Organización de las Naciones Unidas se perfila como especialmente relevante, ya que la rotación geográfica favorece a América Latina y crece la expectativa de que, por primera vez, una mujer encabece el organismo.

En este escenario, la candidatura de Bachelet se mantiene como una de las más sólidas, pese a las tensiones políticas regionales.

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