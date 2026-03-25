Semar asegura tolueno en el puerto de Topolobampo, Sinaloa; ¿qué es?

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en el contexto de la estrategia denominada “Operación Sellamiento Golfo de California”, desplegó un operativo de inspección dentro del recinto portuario de Topolobampo, Sinaloa, particularmente en las áreas de acceso al Recinto Fiscal y la Terminal de Transbordadores.

Elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria, con base en Topolobampo, implementaron filtros de verificación que incluyeron la revisión de vehículos de carga, pipas de hidrocarburos, automóviles particulares y personas que ingresaban a la zona portuaria.

Durante estas acciones, un tractocamión de paquetería llamó la atención. Al interior, personal naval localizó seis cubetas y un tambo con aproximadamente 314 litros de tolueno, una sustancia clasificada como químico esencial, frecuentemente asociada a procesos ilícitos cuando no se acredita su uso legal.

El operativo se realizó en coordinación con los tres niveles de gobierno y bajo el marco legal vigente. Cortesía

La sustancia fue confirmada mediante equipo especializado, lo que evitó que el hallazgo quedara en una simple sospecha. El material, junto con el vehículo, fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación en Los Mochis.

Las autoridades subrayan que el operativo se realizó en coordinación con los tres niveles de gobierno y bajo el marco legal vigente.

¿Qué es el tolueno?

De acuerdo a diversos reportes, el tolueno se concibe como un solvente común, hidrocarburo aromático que es utilizado principalmente en gasolinas. Expertos señalan que su inhalación en altas concentraciones puede provocar daños severos a la salud e incluso la muerte ya que provoca irritación en vías respiratorias y hemorragias internas.

Expertos señalan que su inhalación en altas concentraciones puede provocar daños severos a la salud e incluso la muerte. Cortesía

fdm