En marcha operativo de saneamiento en el Golfo de México; van 128 toneladas de residuos recolectados

La administración federal activó un esquema coordinado de atención ante la presencia de hidrocarburos detectada en litorales de Veracruz y Tabasco, con participación de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como autoridades estatales y municipales.

El despliegue se ejecuta bajo cinco líneas de acción. En materia de saneamiento, brigadas interinstitucionales mantienen labores continuas en playas, cuerpos de agua y zonas de manglar. Se reporta la recolección de aproximadamente 128 toneladas de residuos con presencia de crudo en más de 165 kilómetros de costa, en puntos como Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, además de Dos Bocas, Tabasco.

Las tareas incluyen contención con barreras y cordones especializados para evitar la dispersión hacia ecosistemas sensibles.

Marina, Semar, Semarnat, Energía, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Pemex, Profepa, así como autoridades estatales y municipales participan en la encomienda. Cortesía

En paralelo, Petróleos Mexicanos implementó medidas de apoyo social en comunidades pesqueras. A través de su área de responsabilidad social, destinó más de 35 millones de pesos en acciones como suministro de combustible en Pajapan, inversión en artes de pesca mediante el programa PACMA y operación de una unidad médica móvil desde el 17 de marzo.

También se integró mano de obra local mediante contrataciones temporales para trabajos de limpieza.

Respecto al origen del hidrocarburo, las dependencias mantienen una investigación técnica con uso de imágenes satelitales, monitoreo de tráfico marítimo, drones y sobrevuelos de la Armada.

Se desarrollan análisis oceanográficos y revisión de infraestructura energética. En este contexto, autoridades federales descartaron la veracidad de una imagen difundida por una organización no gubernamental, al señalar que corresponde a una representación gráfica sin sustento en datos satelitales reales.

El despliegue se ejecuta bajo cinco líneas de acción. Cortesía

En funciones de supervisión, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ha realizado 11 recorridos en municipios de Veracruz y emitido cinco requerimientos de información a empresas del sector hidrocarburos.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reporta más de 32 sitios inspeccionados, incluidos cuerpos lagunares, playas y ríos en Veracruz y Tabasco, además de reuniones con académicos y organizaciones civiles para integrar datos a la investigación.

Las autoridades indicaron que, una vez identificado el origen del contaminante, se aplicarán las disposiciones legales correspondientes para deslindar responsabilidades, con posibles sanciones administrativas, penales y ambientales.

De forma simultánea, continuará el monitoreo en zonas marinas para interceptar residuos antes de su arribo a la costa y avanzar en la restauración de áreas impactadas.

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