Comisiones del Senado aprueban Plan B de la Reforma Electoral

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el Plan B de la Reforma Electoral que permite que la consulta ciudadana de Revocación de Mandato se realice el 6 de junio de 2027, día en que se realizarán las elecciones intermedias de mitad de sexenio.

Ese día, el primer domingo de junio del próximo año, se elegirán 17 gobernadores; se renovarán los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, la totalidad de los congresos estatales y la mayoría de presidentes municipales del país.

Con la ausencia de los senadores del PT, el voto a favor de Morena y Partido Verde, y el voto en contra de PAN, PRI y MC, el dictamen aprobado en comisiones será llevado mañana miércoles al Pleno del Senado para que sea aprobado o, en su caso rechazado.

De la Comisión de Puntos Constitucionales hubo 11 votos a favor y 5 en contra. En tanto de la Estudios Legislativos se registraron 13 votos a favor y 6 en contra.

Mientras sesionaban las comisiones unidas, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, publicó una fotografía donde aparece junto con el líder de los senadores del PT, Alberto Anaya; y el jefe de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, con la frase: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”.

El proyecto de decreto aprobado en comisiones valida en el Artículo 35 Constitucional el proceso de Revocación de Mandato para 2027 o 2028, por lo que será “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio” de la persona titular del poder ejecutivo federal.

Es decir, la consulta de revocación podrá realizarse conjuntamente con la elección intermedia del 2027, a fin de "disminuir el costo de la operación y organización del proceso", así como el “agotamiento de la ciudadanía".

Nosotros somos convencidos de la democracia directa, el poder está en el pueblo, el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo tiene en su posibilidad decidir si un gobernante debe continuar o un gobernante debe de irse, y ese es un principio que nosotros no podemos renunciar nunca”, señaló el senador de Morena, Pável Jarero Velázquez.

El dictamen avalado permite que la presidenta pueda difundir el proceso de revocación de mandato y promover el voto a su favor en la consulta, tema que fue motivo de protesta de los partidos de oposición, pues esta campaña será concurrente con las de candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes, que se elegirán en la misma fecha.

La oposición en su conjunto rechazó que la consulta de revocación de mandato sea concurrente y que el titular del Ejecutivo pueda hacer campaña paralelamente a su favor, mientras que la oposición no podrá hacer campaña en contra.

“Acción Nacional irá en contra de la iniciativa, porque además no elimina privilegios, porque les da más privilegios a la presidenta y no elimina costos, porque le da dinero público a la presidenta para promocionarse”, dijo el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza.

El dictamen aprobado modifica el artículo 116 constitucional para que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos total del estado.

Asimismo, establece que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos electorales locales y de los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán ganar más que la presidenta de la República.

También estipula la reducción del 15 por ciento real respecto al presupuesto 2026 al Senado de la República, distribuido en cuatro ejercicios fiscales.

Se corrigió el tema de la paridad de género y se estableció que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente municipal, una sindicatura y puede contar con 15 regidurías.

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JCS