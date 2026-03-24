¡Vamos a casa! Cecy Flores, líder de Madres Buscadoras, anuncia que encontró a su hijo

Cecy Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que encontró a los restos óseos de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde el 4 de mayo del 2019, luego de que fue levantado por la fuerza por hombres armados en Bahía de Kino, en la costa de Hermosillo.

A través de las redes sociales del colectivo, Cecy Flores, quien fue considerada por la Cadena BBC de Londres entre las 100 mujeres más influyentes del Mundo, informó que agentes de la Fiscalía General de Justicia le confirmaron que los restos encontrados podrían tratarse de uno de sus dos hijos desaparecidos, el otro es Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien fue desaparecido el 30 de octubre del 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

¡Vamos a casa hijo!



Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que… pic.twitter.com/WEi21HH3bM — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 25, 2026

En un momento más información…

jcp