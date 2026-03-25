Sheinbaum lamenta asesinato de maestras en Michoacán; anuncia programa de salud mental para jóvenes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de las dos maestras de la preparatoria Makárenko luego de que un estudiante de 15 años ingresara armado a la institución y les disparara con un arma larga. El agresor posteriormente fue detenido por las autoridades en Michoacán.

"El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Uno la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga, todo parece indicar que ellas eran las personas que estaba buscando", dijo la presidenta.

Al respecto, la mandataria dijo que más allá de la sanción y el castigo al responsable, esta situación se debe atender de manera integral, a fin de que este sea un hecho aislado, por lo que anunció que pondrán en marcha un programa de salud mental para adolescentes.

Preparatoria Makárenko explicó que el adolescente que mató a dos maestras no se presentó este martes a clases: “sólo ingresó y realizó lo sucedido en recepción”. Foto: Especial

Sheinbaum anuncia programa de salud mental

Tras el caso registrado en Michoacán en el que un joven mató a dos maestras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que pondrán en marcha un programa de salud mental para adolescentes a nivel nacional, ya que este ya se venía trabajando en algunos lugares para tercero de secundaria.

"Nosotros ya lo vamos a presentar, ya lo estamos trabajando, tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en educación media superior", comentó.

Asesinato de dos profesoras en Michoacán Especial

La presidenta explicó que este programa de salud mental consiste en capacitar a maestros y maestras, así como la contratación de personal especializado y en proporcionar guías a docentes, estudiantes y padres de familia a fin de detectar alguna situación y atenderla de inmediato con ayuda profesional.

"Hay una situación diferente, pero que se dio en México que un joven mató a otro joven en el CCH Sur y hay que ver si hay similitudes en este caso, por los menos en la situación social y psicológica", dijo la presidenta.

Adolescente se grabó antes de ataque

El joven de 15 años que disparó contra dos maestras de la preparatoria Makárenko y las asesinó con un arma AR-15 se grabó y publicó los videos en sus historias en redes sociales en los que se exhibía con el arma larga antes de cometer el ataque en la institución en la que estudiaba.

El agresor, identificado como Osmer H. publicó un video en sus cuentas de redes sociales posando con el arma larga en su habitación. El detenido es hijastro de un marino, quien aseguró que el arma utilizada en el ataque no le pertenece.

Fotografía difundida en redes muestra al presunto agresor con un fusil dentro de una vivienda horas antes del ataque en la preparatoria Antón Makarenko en Lázaro Cárdenas. Excélsior

El ataque ocurrió la mañana del martes 24 de marzo luego de que el joven irrumpiera con el arma larga en la preparatoria Makárenko ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. El responsable le disparó a dos maestras que fueron identificadas como María del Rosario y Tatiana Bedolla, de 36 y 37 años, respectivamente.

María del Rosario y Tatiana, las maestras que fueron asesinadas en la preparatoria Makárenko. Foto: Especial

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