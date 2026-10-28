Sheinbaum rechaza que Guadalupe Taddei llegara al INE impulsada por Morena

La expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, no fue impulsada a ese cargo por el partido Morena, sino que inició su carrera en el servicio público en tiempos en que el PRI gobernaba Sonora y el Instituto era presidido por Lorenzo Córdova, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa, la titular del Ejecutivo estableció que Taddei inició su carrera en organismos electorales antes de la fundación de Morena y que su designación como presidenta del Instituto fue mediante sorteo, por lo que no se puede asumir que haya sido favorecida por ese partido.

“Es muy importante porque ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena. No. Ella entró al Instituto Electoral en el 2014 en Sonora. Entonces tenía una participación política.

“Pero su historia viene de la historia de los institutos electorales y de ese, pues, de esas personas que se han ido reciclando, hay que decirlo, en los institutos electorales”, comentó la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum recalcó que Taddei debe ser investigada en relación con los contratos que el Instituto estableció con empresas proveedoras con las que, presuntamente, habría incurrido en mal uso de recursos o tráfico de influencias.

“Si ella cometió ilícitos en el Instituto Electoral, que se investigue y que se haga la auditoría profunda del Instituto Electoral, Instituto Nacional Electoral y las responsabilidades y el deslinde de responsabilidades”, insistió Sheinbaum.

La presidenta estableció que, cuando Taddei fue nombrada presidenta del órgano electoral de Sonora, el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, encabezó el proceso de selección.