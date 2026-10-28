Sheinbaum pide a la ASF ir a fondo; ‘se tiene que acabar con el coyotaje de empresas’

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que vaya a fondo en las investigaciones de las empresas contratadas para proveer de papelería al Instituto Nacional Electoral (INE), y, de ser necesario, llevar los casos al ámbito penal.

En la rueda de prensa matutina, dijo que empresas encabezadas por José Alfredo Hernández han sido favorecidas desde hace años con contratos del INE, y forma parte de un grupo de proveedores recurrentes del Instituto, a los que llamó “coyotes”, y planteó que en adelante el Estado Mexicano elabore la papelería electoral.

Se tiene que acabar con ese coyotaje de las empresas, porque hay muy pocas empresas, eh, son como cuatro empresas que se dedican a la papelería electoral y para eso está Talleres Gráficos de México, que es una empresa del Estado mexicano, para producir la papelería electoral toda.

Y en todo caso, si no, si va a haber más empresas, pues que se compita y que sean muchísimas, no un grupo de empresarios que han estado ganando contratos y contratos y contratos desde hace tiempo en los institutos electorales estatales y en el Instituto Nacional Electoral, también desde hace tiempo. Mi manera de decirlo es, acabamos con los mapaches electorales o ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, puntualizó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo reiteró su llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue a fondo a las empresas que recurrentemente han ganado contratos en instancias electorales, y si se detectan ilegalidades, se lleven los casos ante instancias penales.

Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes desde entonces y ellos que deslinden responsabilidades, que sea público y si es necesario una denuncia penal que proceda, las denuncias penales”, expuso la presidenta.

Sheinbaum planteó que se debe contemplar la posibilidad de que la papelería electoral la imprima en su totalidad la empresa estatal Talleres Gráficos de México.

El fortalecimiento de los Talleres Gráficos de México con sus imprentas y la transparencia de talleres, un comité que pueda revisar toda la transparencia, pero el fortalecimiento de los Talleres Gráficos del Estado mexicano y que ahí se produzca la papelería electoral”, propuso la presidenta.

Recalcó que la elección de 2027 no está en riesgo pese al reciente cambio en la presidencia del INE.