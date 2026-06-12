Sheinbaum remite a FGR cartas de Manuel Farías Laguna, preso por huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las cartas que le envía el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso por huachicol fiscal, las dirige directamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la mandataria federal fue consultada sobre la acusación que hizo Farías Laguna de que los verdaderos responsables de este delito operan dentro del partido Morena. Al respecto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que “esta persona tiene responsabilidad”.

“Hay investigaciones de la Fiscalía sobre el caso particular del buque que llegó a Tampico, que quería ser contrabando de combustible, y a partir de esta investigación se llegó a esta persona, que la Fiscalía levantó órdenes de aprehensión después de una investigación muy, muy importante. Entonces, la Fiscalía tiene que informar, pero esta persona tiene responsabilidad”, respondió.

La jefa del Ejecutivo declaró que recibió una primera carta del vicealmirante, sin embargo, la segunda carta la envió directamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna son exmandos navales de la Secretaría de Marina (Semar), quienes son investigados por encabezar una presunta red de "huachicol fiscal" y delincuencia organizada en México.

Manuel Roberto Farías Laguna quien se desempeñó como vicealmirante y excomandante de la 12 Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco. Actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de usar este vínculo para controlar áreas estratégicas en aduanas y permitir el contrabando de millones de litros de combustible en puertos mexicanos.