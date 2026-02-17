Issste alista inversión millonaria en 2026; será para mejorar unidades médicas: Martí Batres

Fernando Dávila

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por medio de su titular Martí Batres Guadarrama, reveló el presupuesto que ejercerá para 2026 con el fin de mejorar unidades médicas de la institución.

El anuncio lo hizo el funcionario federal en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual detalló que serán 375 millones de pesos de presupuesto para mejorar 650 unidades.

Lo anterior, precisó el titular del Issste será a través del programa La Clínica Es Nuestra por lo que los recursos serán gestionadas directamente por quienes usan y trabajan en las clínicas.

Se explicó que serán 375 millones de pesos de presupuesto para mejorar 650 unidades. Cortesía

¿Cómo funcionará la “La Clínica es Nuestra” en el Issste?

Bajo este programa, el Issste asignará la inversión que a diferencia de otras ocasiones el dinero no pasará por la burocracia administrativa tradicional, sino que bajará a comités locales.

Batres Guadarrama explicó que los recursos serán administrados por comités conformados por derechohabientes y personal del instituto. Esta estructura mixta tendrá la facultad legal y administrativa de decidir en qué rubros se debe gastar el dinero.

El objetivo es eliminar la discrecionalidad y enfocar el presupuesto en las necesidades reales del día a día. Las prioridades marcadas por la dirección general son claras, pero la decisión final será local:

Mejoras en infraestructura: Reparaciones, mantenimiento y adecuación de espacios.

Mejoras en infraestructura: Reparaciones, mantenimiento y adecuación de espacios. Adquisición de equipo médico: Compra de instrumental necesario para la operación diaria.

Para los millones de trabajadores del Estado y pensionados que dependen de estos servicios, la participación comienza de inmediato. Martí Batres informó que las asambleas para definir el destino de estos recursos darán inicio el próximo 21 de febrero.

En estas reuniones, médicos, enfermeras y pacientes se sentarán a la misma mesa para votar las urgencias de su clínica y ejercer el presupuesto asignado.

fdm