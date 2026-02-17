México enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba; no incluye petróleo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, compuesto por alimentos y otros insumos solicitados por el gobierno de la isla. La mandataria precisó que, “por lo pronto”, no habrá suministro de petróleo, en el contexto del bloqueo y las sanciones impulsadas por Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que México mantendrá su política de cooperación con el pueblo cubano, pero sin comprometer medidas que puedan afectar los intereses nacionales.

La presidenta enfatizó que México no está de acuerdo con la imposición de aranceles estadounidenses a los países que venden petróleo a Cuba, pero aclaró que la prioridad es proteger al país.

Protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano”, sostuvo.

La postura oficial se alinea con el principio constitucional de autodeterminación de los pueblos, reiterando que corresponde a la población cubana decidir su forma de gobierno sin injerencias externas.

Más de 814 toneladas enviadas a La Habana

La semana pasada arribaron a La Habana dos buques mexicanos con más de 814 toneladas de víveres y bienes de primera necesidad, como parte del apoyo humanitario.

La operación fue coordinada por la Secretaría de Marina, que informó que los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, pertenecientes a la Armada de México, zarparon desde el puerto de Veracruz.

El buque Papaloapan transportó aproximadamente 536 toneladas de alimentos básicos y artículos de higiene, entre ellos leche líquida, frijol, arroz, atún, sardina, aceite vegetal, productos cárnicos y galletas.

Por su parte, el Isla Holbox trasladó más de 277 toneladas de leche en polvo destinadas a la población civil.

Los víveres fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (Asipona), desde donde se realizó el embarque.

El Papaloapan zarpó el 8 de febrero por la mañana, mientras que el Isla Holbox partió horas después. De acuerdo con datos oficiales, permanecen pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

SRE destaca tradición solidaria

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que esta acción se enmarca en la tradición solidaria de México con América Latina y recordó que en meses recientes también se ha brindado ayuda ante incendios en California y Chile, así como inundaciones en Texas.

México ha sostenido durante décadas una política de no intervención y de respaldo a la soberanía de los Estados, posición que vuelve a reiterarse con este nuevo envío.

La discusión no sólo tiene implicaciones humanitarias, sino también comerciales y diplomáticas, particularmente ante la presión internacional relacionada con el comercio energético hacia la isla.

