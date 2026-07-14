Sheinbaum destaca reducción del 48% en homicidios durante su administración

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó este martes la reducción en homicidios dolosos en lo que va de su administración, en el marco del reporte de seguridad que se presenta cada quince días en Palacio Nacional.

En este contexto, se informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 casos diarios, cifra que representa el nivel más bajo registrado durante el periodo analizado.

En su conferencia mañanera, la jefa de Estado subrayó que esta reducción equivale a 41 homicidios menos por día en comparación con el inicio de su administración y afirmó que "más allá del número, representa vidas salvadas".

La titular del SESNSP, explicó que la tendencia a la baja se mantiene de manera sostenida. Cuartoscuro

Tendencia a la baja se mantiene

Al presentar el informe de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de junio de 2026, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, explicó que la tendencia a la baja se mantiene de manera sostenida y destacó que junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo desde 2015.

La funcionaria señaló que las entidades que concentran el mayor número de homicidios dolosos son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Figueroa Franco también informó que los delitos de alto impacto mostraron una reducción generalizada en comparación con el mismo periodo de 2025. Entre los principales indicadores destacan una disminución del:

10.7% en feminicidios.

10.7% en feminicidios. 9.1% en lesiones dolosas por arma de fuego.

26.6% en secuestro.

6.1% en extorsión.

16.1% en robos con violencia.

22.9% en robo de vehículo con violencia.

25.1% en robo a transportista con violencia.

13.7% en robo a negocio con violencia.

Derivado de lo anterior, la titular del SESNSP finalizó su intervención mencionando que las cifras reflejan una tendencia descendente en los principales delitos de alto impacto a nivel nacional, resultado de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal.