México presenta denuncias en Estados Unidos por muerte de migrantes a manos del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la presentación de una serie de denuncias ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de los Estados Unidos en respuesta a los fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, se dio vista al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a fin de que conozca estos casos. Asimismo, se interpondrán acciones civiles de cese y desistimiento en los centros de procesamiento con el objetivo de evitar más muertes de personas migrantes.

La Cancillería precisó que la denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos se elaboró en coordinación con las Fiscalía General de la República y será presentada por conducto de la Embajada en Washington.

De igual modo, la embajada mexicana, a través de su red consular presentará una serie de denuncias ante fiscalías estatales donde se han presentado los casos de muerte de mexicanos, particularmente el más reciente del señor Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas.

Al mismo tiempo, agregó, el Gobierno de México inició el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas. El primero de ellos, suscrito por el Consultor Jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro personas mexicanas.

El objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios. Estos escritos constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles”, advirtió.

En el caso de la comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el canciller Roberto Velasco dirigió el escrito a Volker Türk, informando sobre las defunciones de personas mexicanas bajo custodia de ICE y solicitando que su oficina recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

Estas acciones corresponden a la etapa de investigación, paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho”

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su acompañamiento permanente a las familias de las víctimas, a través de la red consular, y refrendó su compromiso de actuar con firmeza en la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, por los cauces institucionales que ofrecen los ordenamientos de ambos países y el derecho internacional.