Fin de semana reportó 136 homicidios dolosos en el país: SESNSP

Un total de 136 homicidios dolosos se cometieron en el país durante el pasado fin de semana, 43 casos el viernes 10 de julio, 37 el sábado y 56 el domingo 12 del presente mes, de acuerdo con las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En esta ocasión, el estado de Baja California se ubicó en el primer lugar, en materia de violencia letal, con 13 personas asesinadas; seguido de Veracruz con 11 casos; Guanajuato y Michoacán con 10 asesinatos.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales establece que el pasado fin de semana, en el estado de Sinaloa fueron asesinadas 9 personas.

De acuerdo con el informe del SESNSP en los 12 días que van del presente julio, en el país fueron asesinadas 476 personas, para un promedio diario de 39.6 casos. Cuartoscuro

En Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Jalisco se cometieron 8 homicidios dolosos, por entidad; seguidos de Morelos con 7 casos y Puebla con 6 personas asesinadas.

La Ciudad de México, Sonora y Tabasco reportaron 5 asesinatos, por entidad; Oaxaca reportó 4 casos: en Colima e Hidalgo fueron 3 más, por estado y Baja California Sur reportó 2 homicidios dolosos.

De acuerdo con el informe del SESNSP en los 12 días que van del presente julio, en el país fueron asesinadas 476 personas, para un promedio diario de 39.6 casos, de acuerdo con las cifras preliminares.