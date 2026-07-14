García Harfuch descarta riesgo por audios de Marina del Pilar; 'no hay elementos para investigación'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se refirió este martes 14 de julio a los audios que se dieron a conocer por parte de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En este contexto, el funcionario señaló que la información que se comparte en las mesas de seguridad estatales no tiene un grado de sensibilidad que represente un riesgo para el gobierno federal.

Los anterior, lo mencionó el encargado de la seguridad del país durante la conferencia mañanera de la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde afirmó que del contenido de la grabación no se desprende que la mandataria estatal hubiera ofrecido información confidencial ni que exista un elemento para iniciar una investigación en su contra.

No se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan autoridades federales y estatales para revisar principalmente la incidencia delictiva diaria; no hay información con un grado de sensibilidad que nos preocupe que pudiera ser compartida con alguna autoridad", apuntó.

Asimismo, el secretario indicó que hasta el momento no existe certeza sobre la identidad del interlocutor con quien conversó la gobernadora ni sobre si realmente representaba a alguna autoridad estadunidense.

Por último, el titular de la SSPC insistió en que, con la información disponible, no se advierte la comisión de algún delito, por lo que no existe motivo para abrir una investigación derivada de los audios filtrados.

El secretario indicó que hasta el momento no existe certeza sobre la identidad del interlocutor con quien conversó la gobernadora. Cuartoscuro

¿Qué originó la polémica?

La controversia surgió después de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera un segundo audio en el que presuntamente se escucha a Marina del Pilar manifestar su disposición para colaborar con personas que se presentaban como intermediarios de autoridades de Estados Unidos.

En la grabación, la gobernadora señala que podría compartir lo que escucha en las mesas de seguridad y expresa su interés por "apoyar" y "cooperar", además de preguntar si existía algún tema específico sobre el que quisieran información. La difusión del material generó cuestionamientos sobre la naturaleza de los contactos que mantenía con dichos interlocutores.