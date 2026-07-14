Decretan receso en audiencia del exdirector de Pemex por ausencia de esposa

La audiencia judicial en la que se resolvería la solicitud de suspensión condicional del proceso promovida por Víctor "N", exdirector de Pemex, fue suspendida de manera temporal la mañana de este martes debido a la ausencia de la víctima, María Felicia Jiménez, quien no se presentó a la diligencia programada.

La sesión, prevista para iniciar a las 8:15 horas, fue interrumpida por determinación de la jueza de control, quien decretó un receso hasta las 9:30 horas con el propósito de permitir que el Ministerio Público estableciera contacto con la víctima y conociera las razones de su inasistencia.

La víctima fue notificada de la audiencia

Durante la diligencia, la Fiscalía informó que María Felicia Jiménez fue notificada oportunamente sobre la celebración de la audiencia y que, incluso, minutos antes de su inicio, mantuvo comunicación con las autoridades ministeriales.

Además, el órgano investigador precisó que un día antes la víctima participó en una videollamada con personal del Ministerio Público, espacio en el que manifestó su intención de ser escuchada dentro del procedimiento y entregó diversos documentos relacionados con el caso.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido por policías de Investigación de la Ciudad de México y de Morelos. Foto: Especial

Comparecencia de la víctima es indispensable

La autoridad judicial explicó que la presencia de la víctima resulta fundamental para continuar con la audiencia, ya que debe conocer los alcances legales de la suspensión condicional del proceso, mecanismo alternativo de solución de controversias solicitado por la defensa de Víctor "N", quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violencia familiar.

La jueza advirtió que, en caso de persistir la ausencia de la víctima, la audiencia deberá ser reprogramada para garantizar el respeto a sus derechos procesales y el cumplimiento del debido proceso.