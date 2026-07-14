Gobierno de México impulsa la inclusión y el desarrollo de la juventud

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó el informe de Atención a las Causas, en el que destacó que las y los jóvenes son el eje central de la estrategia del Gobierno de México para construir comunidades más seguras, con mayores oportunidades y bienestar.

Durante su mensaje, subrayó que el Gobierno impulsa acciones integrales como Ferias de Paz, Jornadas de Paz, recuperación de espacios públicos, actividades deportivas, culturales y de salud, con el objetivo de acercar oportunidades a la juventud y fortalecer el tejido social.

Enfatizó que, mediante el programa "Jóvenes Transformando México", se ofrecen alternativas para retomar los estudios, incorporarse al mercado laboral, practicar deporte, participar en actividades comunitarias y acceder a espacios de desarrollo personal. Asimismo, señaló que las brigadas realizan visitas casa por casa para informar a las y los jóvenes sobre sus derechos y evitar que la violencia, el abandono o la falta de oportunidades definan su futuro.

También destacó la ampliación de la oferta educativa de nivel superior impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de que ningún joven quede excluido de la educación.

En materia laboral, resaltó que "Jóvenes Construyendo el Futuro" continúa vinculando a miles de jóvenes con empresas, instituciones públicas y talleres para facilitar su incorporación al empleo digno y superar la barrera de la falta de experiencia.

Rosa Icela Rodríguez informó además que el programa "Boxeando por la Paz", coordinado por la Conade, mantiene abiertas sus inscripciones gratuitas, mientras que el Instituto Mexicano de la Juventud ha conformado mil 788 Comités Jóvenes por la Transformación en todo el país.

La titular de Gobernación invitó a la ciudadanía a participar en la próxima Jornada Nacional de Tequios por la Paz y destacó que en los 61 Territorios de Paz se desarrolla la estrategia "La Palabra que Transforma", mediante círculos de lectura y talleres de escritura. Asimismo, señaló que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz continúa llevando actividades culturales a distintas entidades.

La secretaria recordó que las Ferias de Paz representan el rostro más cercano del Gobierno en las comunidades, al acercar servicios de salud, orientación, asesorías y trámites directamente a la población, además de impulsar la recuperación de parques, canchas y espacios públicos para la convivencia.

Como parte de la estrategia de Atención a las Causas, reconoció el trabajo diario de las Mesas de Paz y de las 53 dependencias participantes, que atienden directamente a las familias en el territorio.

En otro tema, informó sobre los avances del Tianguis de Bienestar, iniciativa en la que participan las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como Aduanas, el SAT, la Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Precisó que el programa ha llegado a 34 municipios y 801 localidades, donde se han entregado gratuitamente 3.4 millones de artículos nuevos de primera necesidad en beneficio de más de 406 mil personas.

Asimismo, destacó los resultados de la campaña "Sí al Desarme, Sí a la Paz", encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al informar que, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la ciudadanía ha entregado de forma voluntaria y anónima 11 mil 864 armas de fuego a cambio de un incentivo económico.

Rosa Icela Rodríguez compartió el testimonio de Sandra, una joven que logró superar problemas de adicciones gracias a las visitas casa por casa y hoy forma parte del programa "Jóvenes Unen al Barrio", ejemplo que, dijo, refleja el impacto humano de la estrategia.

Concluyó señalando que, hasta ahora, el Gobierno de México ha brindado más de 7.3 millones de servicios y trámites en todo el país, reiterando que el objetivo es garantizar que cada joven cuente con alternativas reales de desarrollo mediante educación, empleo, deporte, cultura y acompañamiento comunitario.