Lunes 6 de julio es el menos violento de la década con 25 homicidios dolosos

El lunes 6 de julio, un día después de que México concluyó su participación en el Mundial de Futbol 2026, quedó registrado como el menos violento en materia de homicidios dolosos, con 25 casos en el país, de acuerdo con las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De esta forma el domingo 7 de junio, hace un mes, se desplaza al segundo lugar como día menos violento, con 28 personas asesinadas, y el 15 de mayo del presente año es el tercer día con menor violencia letal, con 29 homicidios dolosos registrados en todo el país, en la última década.

Así se mantiene la tendencia a la baja que el Gabinete de Seguridad viene registrando en relación con la violencia letal en el país, de 46 por ciento en el caso de los homicidios dolosos, al pasar de 86.9 casos diarios en septiembre de 2024 a 47.3 en el último mes.

En los primeros 6 días de julio del presente año se han cometido 226 homicidios dolosos, para un promedio de 36.6 casos por día. Especial IA / Fernando Dávila

¿Cómo estuvieron las cifras en el país?

El lunes 6 de julio pasado, Michoacán se ubicó como la entidad más violenta del país, con 3 personas asesinadas; le sigue en la lista Chiapas, Morelos, Puebla, Sinaloa y Tabasco con 2 homicidios dolosos, por entidad.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, del SESNSP, se establece que en esta fecha Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, tuvieron un homicidio doloso por entidad.

En los primeros 6 días de julio del presente año se han cometido 226 homicidios dolosos, para un promedio de 36.6 casos por día.