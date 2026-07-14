Descarta Sheinbaum delito por audios de gobernadora de BC; 'no comprometen la seguridad nacional'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió hoy a los polémicos audios difundidos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dejando en claro que no existen elementos para considerar que los mismos constituyan un delito o representen un riesgo para la seguridad nacional.

Dicha opinión de la mandataria respalda la explicación ofrecida por la mandataria estatal sobre el contenido de la conversación. Aunado a lo anterior, la jefa de Estado señaló desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional que, hasta el momento, no hay evidencia de que la llamada telefónica revele información sensible o implique alguna conducta ilícita.

No pensamos que haya un delito que perseguir, no se dice nada que comprometa la seguridad nacional", sostuvo ante los medios de comunicación.

Bajo esta premisa, la titular del Ejecutivo federal reiteró que la propia gobernadora ya aclaró públicamente el contexto de la conversación y destacó que ni siquiera está confirmado con quién hablaba en el audio difundido.

Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No sabemos si es una autoridad estadunidense o no, y ella explicó posteriormente que se trata de una comunicación que no pone en riesgo absolutamente nada de la seguridad de Baja California", apuntó.

Cabe señalar que la postura de la presidenta Sheinbaum coincide con la expresada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien aseguró previamente que en las mesas de coordinación para la construcción de la paz no se comparte información de inteligencia o datos sensibles que puedan comprometer la seguridad nacional en caso de una filtración.

Harfuch afirmó que no existen elementos para iniciar una investigación en contra de la mandataria estatal. Cuartoscuro

¿Qué dijo Marina del Pilar sobre los audios?

Tras la difusión de los audios, Marina del Pilar confirmó que las grabaciones corresponden a fragmentos de una conversación privada sostenida a principios de este año con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, aunque precisó que nunca acreditaron oficialmente esa representación.

En un posicionamiento público, la gobernadora explicó que cualquier referencia al intercambio de información se limitó a la coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades mexicanas y estadunidenses en materia de seguridad, la cual, aseguró, se realiza exclusivamente mediante canales oficiales y dentro del marco legal.

Asimismo, afirmó que los interlocutores plantearon diversos escenarios legales sin exhibir documentos o identificaciones que respaldaran su supuesta representación oficial, por lo que cualquier planteamiento de esa naturaleza debía atenderse únicamente a través de las instancias gubernamentales correspondientes.