Sheinbaum destaca avance en índice de paz en México; 'estrategia está dando resultados'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este miércoles 20 de mayo que la estrategia de seguridad implementada por su gobierno “está dando resultados”, luego de que el país registrara una mejora de 5.1% en el Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Lo anterior, lo mencionó la mandataria en el marco de su conferencia mañanera, en la cual presentó los resultados del informe internacional y destacó que se trata del avance más importante en materia de paz y seguridad en al menos una década.

En 2025 la paz en México mejoró un 5.1 por ciento, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Esta mejora también representa el sexto año consecutivo de avance”, afirmó.

Bajo esta premisa, la jefa de Estado subrayó que el análisis es realizado por especialistas nacionales e internacionales, lo que, dijo, le otorga independencia y reconocimiento global. Además, sostuvo que los resultados respaldan la efectividad de la estrategia de seguridad basada en inteligencia, coordinación institucional y atención focalizada a generadores de violencia.

El propio informe advierte que persisten retos importantes para consolidar una paz sostenible en el país. Especial IA / Fernando Dávila

¿Qué datos informó el Índice de Paz México?

El Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (organización internacional con sede en Australia y oficinas en Nueva York), señala que la reducción en los niveles de violencia está relacionada principalmente con una disminución de 22.7% en la tasa de homicidios durante el último año, equivalente a cerca de siete mil asesinatos menos respecto a 2024.

Sin embargo, el propio informe advierte que persisten retos importantes para consolidar una paz sostenible en el país. El diario El País señaló que, aunque disminuyeron los homicidios, continúan problemáticas como la violencia familiar, las desapariciones y la fragmentación de grupos criminales, especialmente en estados como Sinaloa y Colima.

El documento también indica que el impacto económico de la violencia en México durante 2025 fue equivalente al 11% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de cuatro billones de pesos.

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