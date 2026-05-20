Segob reitera diálogo con transportistas y los exhorta a evitar bloqueos y no afectar a terceros

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un posicionamiento oficial ante las movilizaciones realizadas este 20 de mayo de 2026 por organizaciones de transportistas y campesinos en la Ciudad de México, particularmente sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde se registraron bloqueos parciales y afectaciones a la circulación.

En medio de una jornada marcada por protestas y despliegues de seguridad en distintos puntos de la capital, la dependencia federal reiteró su disposición permanente al diálogo y pidió a los manifestantes privilegiar las vías institucionales para atender sus demandas.

El Gobierno de México hace un llamado respetuoso a los manifestantes para privilegiar la vía del diálogo y acudir a las mesas de atención con las instancias correspondientes”, señaló la Segob en un comunicado oficial.

Segob pide evitar bloqueos y afectaciones a terceros

La dependencia encabezada por el Gobierno federal subrayó que las expresiones de protesta deben realizarse sin perjudicar a la ciudadanía ni interrumpir las actividades cotidianas de la capital del país.

Se exhorta a que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos y acciones que interrumpan el libre tránsito”, indicó la Secretaría de Gobernación.

El mensaje ocurre luego de que contingentes de transportistas y productores agrícolas avanzaran hacia distintos puntos estratégicos de la Ciudad de México para exigir atención a demandas relacionadas con seguridad carretera, condiciones del campo y políticas de apoyo al sector productivo.

Las movilizaciones generaron congestionamientos viales y presencia de cuerpos de seguridad en corredores como Paseo de la Reforma y accesos del centro de la capital.

Gobierno federal mantiene abiertas mesas de atención

En su posicionamiento, la Segob aseguró que mantiene comunicación institucional con representantes de las organizaciones participantes y reiteró que existen mecanismos formales para revisar los planteamientos del sector campesino y transportista.

La Secretaría de Gobernación mantiene su disposición permanente al diálogo y a la atención institucional de las demandas planteadas por integrantes de las organizaciones campesinas y transportistas”, sostuvo la dependencia.

El Gobierno federal busca evitar una escalada de tensión social en la capital mientras continúan las negociaciones relacionadas con demandas de seguridad, costos operativos, apoyos productivos y regulación del transporte.

Derecho a manifestarse y derecho al libre tránsito

La Secretaría de Gobernación enfatizó que el Estado mexicano reconoce plenamente el derecho constitucional a la libre manifestación, aunque insistió en que también debe garantizarse el derecho al libre tránsito de millones de ciudadanos.

La Secretaría de Gobernación reconoce y respeta el derecho a la libre manifestación, al tiempo que reitera la importancia de garantizar también el derecho al libre tránsito de trabajadores, estudiantes, amas de casa y de toda la ciudadanía”, destacó el comunicado.

El posicionamiento intenta equilibrar el respaldo institucional a las libertades de protesta con la necesidad de evitar afectaciones mayores a la movilidad y actividades económicas de la Ciudad de México.

Movilizaciones mantienen presión en la capital

Las protestas de este miércoles reflejan la creciente presión de distintos sectores productivos que demandan atención del Gobierno federal ante problemáticas vinculadas con seguridad en carreteras, condiciones del campo, costos de operación y programas de apoyo.

Transportistas y organizaciones campesinas han advertido en semanas recientes que mantendrán movilizaciones si no existen respuestas concretas a sus exigencias.

Mientras tanto, autoridades capitalinas y federales mantienen monitoreo permanente de las concentraciones y operativos viales para minimizar afectaciones en las principales avenidas de la ciudad.

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