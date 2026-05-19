Estrategia de la presidenta Sheinbaum mejora el Índice de Paz México en 5%

La estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que logró una reducción de 22 por ciento de los homicidios en 2025 y un incrementó de 8.9 en la población penitenciaria, generó una mejora de 5 por ciento en el Índice de Paz México, consideró la investigadora Ana Laura Magaloni.

“Sheinbaum no llega con el uso indiscriminado de la fuerza, sino que llega con una estrategia focalizada, (Omar García) Harfuch y ella hablan de los generadores de violencia; o sea, ya no va a ser la fuerza del Estado indiscriminada, sino más focalizada a determinadas personas y, además, se activan las fiscalías.

Sheinbaum y Harfuch decidieron que a los generadores de violencia se les iba a meter a la cárcel, y eso es lo que explica el aumento significativo en las tasas de detenciones y procesamientos, estamos ante una estrategia focalizada”, indicó Magaloni.

La directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia participó este martes, junto con Lucía Carmina Jasso, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Michael Collins, director para las Américas del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en la presentación de los resultados del Índice de Paz México.

La mejora sustancial en la paz en 2025 puede atribuirse a una gran reducción en la tasa de homicidios, que disminuyó un 22 por ciento, equivalente a casi siete mil muertes menos que en 2024”, se detalló en una de las principales conclusiones del estudio.

El Índice de Paz México reveló que en 2025 el costo de la violencia para el país fue de 4 billones de pesos, equivalentes al 11 por ciento del Producto Interno Bruto. Cuartoscuro

Otro punto indicó que el año pasado la población carcelaria en el país aumentó en más de 20 mil personas, un 8.9 por ciento más en comparación con 2024.

Para diciembre de 2025, la población penitenciaria total superó las 256 mil personas, la cifra más alta de cierre de año jamás registrada. El impacto económico de este incremento, tanto en el gasto público como en la actividad económica perdida, se reflejará de manera más completa en estimaciones de costos futuras”, se explicó en el informe.

Magaloni consideró que, ahora, el reto para el gobierno es mejorar el sistema de administración y procuración de justicia, para lograr que las personas en proceso, en los penales, sean sentenciados.

México tiene dos jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, el promedio mundial es 14, o sea, estamos a una séptima parte, tenemos un sistema de administración y procuración de justicia que no ha cambiado y que es muy delgadito para lo que necesitamos”, dijo la investigadora.

Baja el costo

El Índice de Paz México reveló que en 2025 el costo de la violencia para el país fue de 4 billones de pesos, equivalentes al 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta cifra, que representó una disminución 11.4 por ciento en comparación con el año pasado, es equivalente a 514 mil millones de pesos, la mayor reducción en el costo de la violencia en la historia del estudio.

fdm