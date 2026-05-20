Falta la respuesta técnica de la Semarnat para detener el proyecto Perfect Day

A pesar de la declaración de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, sobre el rechazo al proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, aún falta el documento que oficialice la medida tras presentar los detalles técnicos que la justifiquen.

Desde el inicio, este proyecto turístico presentó la oposición tanto de los habitantes de los alrededores y que serían afectados, como de las organizaciones ambientalistas que denunciaron el impacto que tendría el desarrollo sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo más grande del mundo.

De acuerdo con el académico del departamento de Derecho de la IBERO, Jorge Peláez Padilla, las obras de Perfect Day iniciaron sin tener aprobación de la manifestación de impacto ambiental que permitiera el cambio de uso de suelo necesario para el mismo.

Además de esta irregularidad, debemos sumar el rechazó y la movilización comunitaria de la comunidad y la articulación de organizaciones de sociedad civil que llevaron toda la estrategia legal, “no hubo un frente donde este proyecto no tuviera oposición”. Después de analizar los detalles, salió la secretaria Bárcena para anunciar que el proyecto no sería aprobado, pero aún falta que se presente el dictamen oficial.

“Lo que tenemos es un pronunciamiento público de la secretaria de Medio Ambiente diciendo ‘por lo que hemos visto no lo vamos a aprobar’, pero falta que eso tenga una adecuada justificación técnica. Todavía falta el proceso mediante el cual la Semarnat emita su resolutivo, donde se justifique, porque a partir de toda la evidencia que hay en términos ambientales, que la carga de un proyecto de ese tipo en un ecosistema frágil, pues es desproporcionada y no hay forma de hacer obras de mitigación que no produzcan daño a los arrecifes”.

Frente a los desarrollos turísticos desplegados a lo largo del Sistema Arrecifal en costas de Belice y Honduras, el especialista puntualizó que el daño es el mismo que hubiera ocasionado Perfect Day; sin embargo, pudo no haberse presentado la misma oposición que ocurrió ahora en México.

“El daño es el mismo. Hay que entender bien los procesos locales dentro de los que aterriza un proyecto para poder comprender el proceso de movilización y la forma en la que se frena. Desafortunadamente, un proceso no se frena a veces por la presión; ya que las inversiones son grandes y muchas veces los gobiernos ceden y ceden también las comunidades”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el especialista en Derecho Ambiental consideró que el proyecto del Tren Maya debió tener un proceso más riguroso ya que “está claro que también genera un impacto de enorme relevancia”.

Sin embargo, esto no se habría señalado por los beneficios y mega proyectos que generaría el paso del Tren Maya, “una cosa es el tren y otra cosa es todo lo que va a detonar en zonas muy frágiles, en ecosistemas muy frágiles”.