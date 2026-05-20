CDMX tendrá lluvias muy fuertes; en 14 estados de México habrá 'calorón'

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias muy fuertes en Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur); fuertes en Nuevo León (norte y sur),

En CDMX e inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla, Axel Sánchez

Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Morelos, Tlaxcala, Puebla (oeste y centro), Estado de México (norte, centro y este) y Ciudad de México.

Además de intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco y Campeche.

El SMN alertó de altas temperaturas en 17 estados del país para este viernes 24 de abril de 2026. Gemini

Ola de calor ‘pegará’ acá

El SMN, destacó que a la par continuará la onda de calor en 14 entidades del país: Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en Coahuila y Zacatecas.

¿Cuánto durará la ola de calor en México? Síntomas y medidas de prevención Canva

Detalló que se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, así como de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, y Estado de México.

Agregó que estas condiciones meteorológicas se deben a la presencia de una línea seca sobre el noreste del país, un sistema frontal cercano a la frontera norte de México, una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica.

La ola de calor podría dejar temperaturas de hasta 42°C. (AFP)

Asimismo, por canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y el avance de la onda tropical número 1 sobre el sureste mexicano e istmo de Tehuantepec.

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