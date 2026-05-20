CDMX tendrá lluvias muy fuertes; en 14 estados de México habrá 'calorón'
El Servicio Meteorológico Nacional pronóstico que para hoy caerá lluvia en al menos 30 entidades del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias muy fuertes en Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur); fuertes en Nuevo León (norte y sur),
Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Morelos, Tlaxcala, Puebla (oeste y centro), Estado de México (norte, centro y este) y Ciudad de México.
Además de intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco y Campeche.
Ola de calor ‘pegará’ acá
El SMN, destacó que a la par continuará la onda de calor en 14 entidades del país: Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en Coahuila y Zacatecas.
Detalló que se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
De 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, así como de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, y Estado de México.
Agregó que estas condiciones meteorológicas se deben a la presencia de una línea seca sobre el noreste del país, un sistema frontal cercano a la frontera norte de México, una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica.
Asimismo, por canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y el avance de la onda tropical número 1 sobre el sureste mexicano e istmo de Tehuantepec.
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