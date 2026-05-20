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CDMX tendrá lluvias muy fuertes; en 14 estados de México habrá 'calorón'

El Servicio Meteorológico Nacional pronóstico que para hoy caerá lluvia en al menos 30 entidades del país.

Por: Ernesto Méndez

En CDMX e inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla,
En CDMX e inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla,Axel Sánchez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias muy fuertes en Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur); fuertes en Nuevo León (norte y sur),

En CDMX e inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla,
En CDMX e inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla,Axel Sánchez

Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Morelos, Tlaxcala, Puebla (oeste y centro), Estado de México (norte, centro y este) y Ciudad de México.

Además de intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco y Campeche.

Mapa de México mostrando los estados afectados por la ola de calor y temperaturas de 45 grados según el pronóstico del SMN
El SMN alertó de altas temperaturas en 17 estados del país para este viernes 24 de abril de 2026.Gemini

Ola de calor ‘pegará’ acá

El SMN, destacó que a la par continuará la onda de calor en 14 entidades del país: Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en Coahuila y Zacatecas.

¿Cuánto durará la ola de calor en México? Síntomas y medidas de prevención
¿Cuánto durará la ola de calor en México? Síntomas y medidas de prevenciónCanva

Detalló que se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, así como de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, y Estado de México.

Agregó que estas condiciones meteorológicas se deben a la presencia de una línea seca sobre el noreste del país, un sistema frontal cercano a la frontera norte de México, una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica.

La ola de calor en Europa podría dejar temperaturas de hasta 42°C en España y Portugal. (AFP)
La ola de calor podría dejar temperaturas de hasta 42°C. (AFP)

Asimismo, por canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y el avance de la onda tropical número 1 sobre el sureste mexicano e istmo de Tehuantepec.

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