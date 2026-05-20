Liberan tres ejemplares de Lobo Mexicano en Chihuahua | VIDEO

Una nueva reintroducción de ejemplares de Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi), se realizó en el predio “Los Nogales”, municipio de Casas Grandes, Chihuahua.

La hembra y dos machos de entre dos y tres años de edad, en buenas condiciones de salud, fueron envíados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, el pasado 8 de mayo al recinto fiscalizado del Puente Internacional Zaragoza en Ciudad Juárez.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dio a conocer que participó en la verificación de los ejemplares de Lobo Mexicano. Profepa y Fundación Tonkawa

En un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer que participó en la verificación de los ejemplares de Lobo Mexicano, para corroborar que cumplieran con los requisitos establecidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES.

Estos ejemplares son parte de un programa de recuperación del Lobo Mexicano denominado 'Plan de Trabajo para el monitoreo integral y fomento de la coexistencia del Lobo Mexicano'", destacó.

Los lobos liberados por la Fundación Tonkawa, cuentan con un collar especializado que permitirá obtener localizaciones en intervalos fijos de manera permanente y que incluye un sistema de alertas automáticas para detectar eventos de mortalidad o patrones de movimientos inusuales.

fdm