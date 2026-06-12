Investigación sobre financiamiento de madres buscadoras de Jalisco no es policiaca: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la investigación de un presunto financiamiento en el traslado de madres y familiares de personas desaparecidas de Jalisco no es de carácter “policiaco o criminal”.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo minimizó la información que emitió ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

-“Ayer lo mencionó la secretaria de Gobernación, como información hasta ahí”, respondió la mandataria.

-“¿Pero van a continuar estas investigaciones?”, se le insistió.

-“Ya la Secretaría de Gobernación lo vería, pero no es una investigación con motivos policíacos, criminales, sino, del propio trabajo que hace la Secretaría de Gobernación”, respondió la presidenta.

Luego de las críticas surgidas por la acusación que hizo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de que se investiga si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias de Jalisco, la jefa del Ejecutivo afirmó que este jueves tuvo una llamada telefónica con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pero no fue tema de conversación, únicamente fue para preguntarle si requería apoyo por el partido entre Corea del Sur y Chequia.

“Hablé (con Pablo Lemus) pero para preguntarle si necesitaba algo, si estaba todo bien para el partido de la noche, sí, ganó Corea, 2-1. Le llamé por teléfono regresando de cuando estuvimos en la GAM, para ver si necesitaba un apoyo adicional por parte del gobierno, de la Guardia y no, me dijo que todo estaba bien y en efecto, se llevó muy bien el partido en Guadalajara. Pero no, sobre este otro tema no”, indicó.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró el mensaje de solidaridad a las familias de personas desaparecidas, y señaló que siempre estarán de su lado. Sostuvo que la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es sensible y está presente en todo momento con las madres buscadoras.

“Lo he mandado muchas veces, siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que pueda hacer el gobierno de México para encontrar a sus familiares, siempre, y estamos trabajando en ello, y la Secretaría de Gobernación es muy sensible está presente en todos los momentos, entendemos su dolor”, declaró.