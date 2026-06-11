Segob investiga financiamiento a marcha de madres buscadoras y garantiza seguridad en el Mundial

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó la solidaridad del gobierno federal a las madres buscadoras, sin embargo, señaló que en el caso de la movilización de este miércoles se investiga quién financió el traslado de un grupo de madres provenientes de Jalisco.

“Es importante señalar que contamos con información que indica la presencia, no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia, que encabezan las familias”, expuso.

La titular de Gobernación aseguró que la movilización de la CNTE prevista para este jueves se realizará de manera pacífica y afirmó que existen las condiciones necesarias para garantizar el acceso, la seguridad y el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

“El Mundial va y se desarrollará con normalidad”, aseguró.