Sheinbaum defiende carta de López Obrador y rechaza extradición de Rocha a EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien reapareció para expresarle su solidaridad ante la solicitud del Gobierno de Estados Unidos por extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios.

Al encabezar la Asamblea para entrega de obras de protección contra inundaciones del Río Bobos, Martínez de la Torre, Veracruz, la jefa del Ejecutivo descartó las críticas en contra del exmandatario federal.

Imagínense ahora si nosotros dijéramos ‘pues sí, que decida por México la justicia de Estados Unidos’. ¡No! Porque imagínense dónde vamos a acabar, ya no vamos a tener un Poder Judicial en México, sino que vamos a hacer caso de todo lo que viene de fuera”, advirtió.

La titular del Ejecutivo aseguró que las instituciones mexicanas serán quienes determinen si hay malos gobernantes y no será por exigencias extranjeras.

¿Que hay malos gobernantes? ¿Que hay gobernantes que se corrompen? Ah, pues que actúe la justicia mexicana. Siempre. Pero no vamos a hacer caso de todo lo que venga del exterior. Bueno, pues López Obrador escribe, entre otras cosas, eso en su carta, y entonces se deja venir una campaña tremenda, tremenda, tremenda”, expresó.

La presidenta Sheinbaum Pardo inauguró y entregó formalmente las obras de protección contra inundaciones del Río Bobos. Durante esta gira de trabajo por Veracruz , estuvo acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y por el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

El muro de contención consta de 10 km de largo alrededor del Río Bobos con el objetivo de prevenir inundaciones en las comunidades de La Constancia, La Reforma, Troncones, La Defensa y Felipe Carrillo Puerto de los municipios de Martínez de la Torre y Misantla, Veracruz.

¿Qué hicieron los gobiernos antes de que llegara López Obrador? Pues, nada. Llegó el presidente López Obrador y dijo: ‘Hay que ayudar a la gente, hay que iniciar esta obra, un bordo que evite inundaciones’. Fue avanzando la obra, cuando llegamos nosotros dijimos: ‘Hay que terminarla’. Y hoy estamos aquí entregando esta obra para todas y para todos ustedes. Es decir, ¿qué significa escuchar? Se gobierna escuchando al pueblo”, informó.

La jefa del Ejecutivo Federal detalló que el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza este año 2 mil 200 obras en todos los municipios del país, que van desde la tecnificación del riego hasta obras de mayor magnitud como las presas de Durango y Baja California Sur.