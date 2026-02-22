Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del 22 de febrero de 2026

Este domingo 22 de febrero, la Lotería Nacional celebra el Sorteo Zodiaco Especial 1735, el cual está dedicado al Día Internacional de la Lengua Materna, el cual se conmemoró ayer.

Recordemos que México se reconoce como un país multilingüe y pluricultural, en el que conviven 69 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, que convierten a nuestro país en una de las naciones con mayor diversidad de lenguas a nivel global.

El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna que, desde la perspectiva de la enseñanza/aprendizaje de idiomas, es la primera lengua adquirida en el seno familiar, a través de nuestros padres, abuelos, hermanos o de aquellas personas que se encargaron de nuestra crianza. Por lo tanto, todas las lenguas del mundo pueden ser lenguas maternas.

El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna Lotería Nacional

La proclamación de este día surgió el 17 de noviembre de 1999 por parte de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y es celebrada desde 2002 con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo.

Es un día que permite la sensibilización y la llamada de atención sobre la importancia de las lenguas, en especial de aquellas en riesgo de desaparecer, para que tanto la sociedad como el gobierno tomen las medidas pertinentes y desarrollen acciones en pro del respeto de los derechos lingüísticos.

Si compraste un cachito o serie para el Sorteo Zodiaco Especial 1735, te contamos que el Premio Mayor para hoy es de 11 millones de pesos en una serie.

Esto significa que para hoy la serie consta de 120 mil emisiones, es decir, que los billetes van numerados del 00000 al 9999 por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Cada cachito cuesta 35 pesos y la serie, 700 pesos.

¿Cuáles son los números ganadores?

Será en las próximas horas cuando la Lotería Nacional dé a conocer a los ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1735, por lo que te sugerimos volver más tarde y descubrir si eres uno de los próximos millonarios.

¿De cuánto es el reintegro hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional es la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Zodiaco Especial 1735. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

Sorteo Zodiaco Especial 1735 Lotería Nacional

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado este domingo 22 de febrero, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco Especial 1735 se lleva a cabo a las 20:00 horas de este domingo 22 de febrero. Para seguir la transmisión en vivo, sintoniza el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco y Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional

El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el martes 24 de febrero. El Sorteo Mayor 4003 será en honor al Día de la Bandera. El Premio Mayor será de 21 millones de pesos en tres series; cada cachito cuesta 30 pesos y la serie completa, 600 pesos.