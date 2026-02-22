Se registran bloqueos al sur de Sinaloa 

Al menos dos bloqueos carreteros se han registrado al sur de Sinaloa, uno en el municipio de Escuinapa y otro en Mazatlán, confirmaron las autoridades, después de los operativos en Jalisco que derivaron en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Grupos armados colocaron unidades sobre la carretera y algunas fueron incendiadas para obstruir el tránsito entre Sinaloa y Nayarit, dejando a decenas de vehículos atrapados.

Uno de los bloqueos se registró en el poblado Tecualilla, perteneciente al municipio de Escuinapa, y otro en las inmediaciones de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

Hasta el momento no se tienen reportes de enfrentamientos en Sinaloa Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó ambos bloqueos y pidió a la ciudadanía, a medida de los posible, abstenerse su circular al sur de Sinaloa.

“Se recomienda evitar la zona y atender las indicaciones de las autoridades que ya están presentes en el hecho”, señalaron.

Las autoridades relacionaron estos hechos con lo ocurrido en Jalisco, y dieron a conocer de algunos bloqueos también en Nayarit, pidiendo extremar precauciones.

“Se solicita a las y los sinaloenses que vienen hacia el sur del país que tomen en cuenta esta situación, atiendan las instrucciones de las autoridades y se mantengan informados a través de fuentes oficiales”, expresaron.

Hasta el momento no se tienen reportes de enfrentamientos, únicamente la obstrucción de tamos carreteros, concentrados en la zona sur de la entidad.

JCS