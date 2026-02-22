FGR realiza diligencias derivadas tras muerte de "El Mencho": Godoy

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que se realizan las diligencias ministeriales y periciales correspondientes, derivadas del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje en su cuenta de X, la titular del órgano autónomo, previamente, reconoció la actuación del Ejército Mexicano, y afirmó que la justicia no es opcional.

“Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población. Reconocemos la actuación del Ejército Mexicano @Defensamx1 en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, en coordinación con el @GabSeguridadMX

“La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de Derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México. La @FGRMexico lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias, derivadas de esta operación”, indicó Godoy Ramos, en su texto en X.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las autoridades correspondientes, en este caso la FGR, será la encargada de realizar los exámenes periciales y forenses para confirmar la identidad de Oseguera Cervantes.

El líder del CJNG murió, de acuerdo con el reporte oficial de la Defensa, durante su traslado a la Ciudad de México, luego del operativo para su captura, realizado en Tapalpa, Jalisco, la madrugada del domingo.

