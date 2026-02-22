Guanajuato reporta situación bajo control y descarta riesgos en carreteras

Los hechos registrados en el estado de Guanajuato, derivados de las operaciones del Gobierno Federal en el vecino estado de Jalisco, se encuentran controlados, informaron autoridades estatales.

Precisaron que todas las carreteras están libres y sin afectación, por lo que no existe riesgo para circular en vías estatales ni federales. Éstas permanecen bajo vigilancia permanente de las fuerzas estatales y federales.

En los distintos municipios se mantienen operativos de seguridad con la participación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales.

Como resultado del despliegue coordinado en todo el territorio estatal, se logró la detención de varias personas en diversos municipios, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, se evitó la quema de varios vehículos en distintos puntos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no difundir información falsa que circula en redes sociales, incluyendo imágenes de incendios generadas con inteligencia artificial, ya que este tipo de contenidos provoca desinformación y psicosis social. Se exhortó a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

El Gobierno del Estado subrayó que no se niegan los hechos y que se actúa con transparencia: se registraron incidentes en varios municipios, mismos que ya fueron contenidos.

Se reporta saldo blanco, las vialidades están libres, el aeropuerto opera con normalidad, no se presentan incidentes en los Cepreresos y se mantiene un monitoreo constante para actuar e informar oportunamente.

Hasta las 13:30 horas, se reportaron incidentes en 23 municipios, todos ellos atendidos y controlados.

Los municipios con reportes atendidos son:

Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Victoria, Guanajuato, Silao, Irapuato, Pueblo Nuevo, Salamanca, León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Romita, Manuel Doblado, Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Santiago Maravatío y Acámbaro.

jcp