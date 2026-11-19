La presidenta de México Claudia Sheinbaum llamó a fortalecer la cooperación entre las economías para enfrentar las desigualdades y garantizar que los avances científicos y tecnológicos, incluida la inteligencia artificial (IA), se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población.

Durante su participación en la plenaria de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, celebrada en Shenzhen, China, la mandataria sostuvo que el desarrollo de las naciones debe tener como principal referente el bienestar de las personas, más allá del crecimiento económico, el tamaño de los mercados o el liderazgo tecnológico.

Al abordar los desafíos que enfrenta el mundo ante las transformaciones científicas y tecnológicas, advirtió que las nuevas herramientas también conviven con profundas desigualdades. Por ello, llamó a reflexionar sobre el tipo de relaciones que deben establecer las economías y el papel que deben desempeñar los avances tecnológicos en la vida de sus habitantes.

Vivimos un momento decisivo para la humanidad. Las transformaciones científicas, tecnológicas, la inteligencia artificial, abren enormes posibilidades, pero también seguimos enfrentando profundas desigualdades. Frente a esta realidad, vale la pena preguntarnos qué mundo queremos construir y qué tipo de relaciones queremos establecer entre nuestras economías.

La presidenta señaló que los avances tecnológicos deben acompañarse de mejores oportunidades de empleo, educación y bienestar. Foto: Especial.

En México, creemos que el desarrollo no debería medirse solamente por el crecimiento económico. Debe medirse, incluso, frente a la inteligencia artificial, sobre todo en la vida de las personas, en la posibilidad de que cada mujer y cada hombre tengan una vida digna y de que las familias cuenten con vivienda, alimentación, empleo, educación.

Sheinbaum destaca que 17 millones de personas salieron de la pobreza en México

Para respaldar su planteamiento, la presidenta expuso los resultados que atribuyó al modelo de desarrollo aplicado en México durante los últimos años y destacó la reducción de la pobreza como uno de los objetivos que deben orientar las políticas económicas y la cooperación internacional.

“Esta ha sido la visión que hemos tenido en los últimos años en México. Gracias a ello, más de 17 millones de personas han podido salir de la pobreza. Y ese debería ser el propósito de nuestras economías y el sentido de nuestra cooperación, el sentido de la tecnología”.

La mandataria también se pronunció por una relación entre las economías en la que el crecimiento de un país no represente un obstáculo para los demás. En ese sentido, defendió que las naciones puedan desarrollar sus capacidades y generar mejores condiciones para sus habitantes a partir de beneficios compartidos.

La verdadera prosperidad consiste en crear las condiciones para que todas las naciones puedan crecer, desarrollar sus capacidades y ofrecer una vida mejor a sus pueblos. El desarrollo de un país no debe ser un obstáculo para el otro, sino una oportunidad para todos”.

Sheinbaum urge a recuperar el espíritu de cooperación de la APEC

Al referirse al origen de la APEC, creada en 1989, Sheinbaum recordó los principios de respeto a la diversidad y búsqueda de beneficios mutuos sobre los que se construyó el foro. Consideró que sus integrantes tienen la oportunidad de fortalecer esa visión y ampliar los alcances de la integración económica.

La presidenta señaló que la colaboración entre las economías no debe limitarse al intercambio comercial, sino que también debe abrir oportunidades para compartir conocimientos, impulsar el desarrollo tecnológico y fortalecer las capacidades productivas de cada nación.

“El respeto a la diversidad y la búsqueda de beneficios mutuos fueron sus principios fundacionales (de la APEC). Hoy tenemos la oportunidad de recuperar ese sentido, ese sentido profundo de la cooperación, que la integración y la innovación no se limite a incrementar el comercio, sino que permita compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida”.

En su intervención, la mandataria defendió además que las inversiones destinadas al desarrollo de otras naciones deben entenderse como una oportunidad para generar beneficios comunes y construir relaciones internacionales basadas en la igualdad y el respeto a la soberanía.

“La cooperación puede traducirse en oportunidades reales para nuestros pueblos. Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, es contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero. México cree firmemente en esta visión, cooperación para el desarrollo, incluso es parte de nuestra Constitución, en un mundo en donde las naciones se relacionen con respeto, respeto a su soberanía, en condiciones de igualdad y con la convicción de que la cooperación es el camino para alcanzar una prosperidad compartida, que la capacidad de innovar y de producir sea la misma que nuestra capacidad de compartir.

La presidenta Sheinbaum destacó la organización de la Cumbre por parte del gobierno de China.

“Agradezco al gobierno de la República Comunista China a nombre de mi pueblo, su hospitalidad en esta asombrosa ciudad y la impecable conducción de los trabajos de la APEC”.

*mcam