Dos elementos del Ejército Mexicano, originarios de Veracruz, murieron durante el operativo que culminó con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.

Las víctimas fueron identificadas como Abraham López Aparicio, sargento primero y el soldado Luis Méndez Peña, ambos adscritos a la 26 Zona Militar, con sede en Emiliano Zapata, municipio conurbado con Xalapa.

La sede castrense emitió un pronunciamiento a través de una esquela, en la que informó del fallecimiento de ambos elementos y las condolencias a los familiares de los caídos en el cumplimiento de su deber.

La Secretaría de la Defensa (Defensa) confirmó que la operación se realizó el 20 de noviembre y estuvo a cargo de fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército. Durante el despliegue, los elementos federales fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos, antes de ingresar al inmueble donde se encontraban los objetivos.

Además de “El Chapo Isidro”, fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado por Defensa como segundo al mando de la organización delictiva “Beltrán Leyva”, además de José “N”, identificado como operador financiero del mismo grupo.

Hasta el momento, los integrantes de la zona militar no habían reportado cuándo trasladarán los cuerpos de los elementos del Ejército a la entidad, aunque ya se menciona que les rendirán honores antes de que sus cuerpos sean velados de manera privada en sus municipios de origen.