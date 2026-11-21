Un colectivo integrado por militantes de Morena inició una estrategia nacional para buscar a quienes se han apartado del movimiento, reconstruir el vínculo con las bases y recuperar lo que consideran la “mística” con la que nació el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

Jonathan Borja, presidente nacional del colectivo Reconéctate, reconoció durante una visita a Veracruz que Morena ha tenido “algunos desaciertos”, sostuvo que el propio movimiento debe asumir una posición autocrítica.

Se toma en el sentido de regresar a la mística del partido, porque creo que como movimiento tenemos que ser autocríticos. Ha habido algunos desaciertos”, expresó.

Foto: Lourdes López | Excélsior

El dirigente explicó que Reconéctate realiza recorridos por distintos estados del país con el propósito de reorganizar a las bases, incorporar nuevos liderazgos y, principalmente, volver a establecer contacto con militantes y simpatizantes.

La estrategia incluye a jóvenes, mujeres, amas de casa y liderazgos de colonias, además de sectores obreros, campesinos y comerciantes.

Borja aseguró que el objetivo es “regresar a la esencia del movimiento”, escuchar las demandas de la población y recuperar la organización territorial.

El planteamiento fue reforzado por Ausencio López Pacheco, quien asumió la coordinación estatal de Reconéctate en Veracruz y señaló que uno de sus objetivos será acercarse nuevamente a quienes se alejaron de la Cuarta Transformación.

“Es sumar a todos y cada uno de las personas que se han ido”, expresó López Pacheco, quien sostuvo que buscarán que esos sectores vuelvan a participar y mantengan su confianza en el proyecto.

La intención de recuperar militantes ocurre mientras el propio colectivo admite la necesidad de revisar lo que sucede dentro de Morena. Borja insistió en que “no podemos ocultar algunas situaciones” y que, cuando existen, “se tienen que tomar las determinaciones”.

Foto: Lourdes López | Excélsior

El dirigente nacional afirmó que las conductas individuales de funcionarios o militantes deben separarse del movimiento, pero en los casos en los que existan señalamientos, tienen que seguir los procedimientos correspondientes.

Reconéctate se presenta como un colectivo que busca fortalecer el trabajo territorial de Morena, así como funcionar como enlace entre la estructura nacional y sus bases.

“No venimos a dividir, venimos a sumar”, sostuvo Borja, quien rechazó que se trate de una nueva corriente o “tribu” dentro del partido.