La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, donde ambos mandatarios resaltaron la cercanía y el dinamismo de la relación de ambas naciones, además de invitarlo al país.

En el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, la Jefa del Ejecutivo destacó la participación relevante de inversión australiana en el Golfo de México, a través de la empresa Woodside Energy, la principal compañía productora de petróleo y gas de Australia.

“En efecto la relación entre México y Australia es muy activa en particular hay una inversión muy importante de una empresa australiana en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, está dando muchos resultados y esto genera un dinamismo en el noreste de nuestro país”, enfatizó.

La Presidenta Sheinbaum Pardo expuso que dicha inversión australiana contempla la extracción de petróleo en aguas profundas, un proyecto que impulsa el dinamismo económico en el noreste mexicano e incluye el desarrollo portuario vinculado en Heroica Matamoros.

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