La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario estadunidense arribara a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y sostener un encuentro con los líderes de ese país, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin.

El encuentro entre ambos mandatarios se llevó a cabo en el hotel The Langham, donde se hospeda Trump durante su estancia en territorio chino. Sheinbaum estuvo acompañada por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Como había anticipado la presidenta mexicana, la reunión fue breve. Horas antes del encuentro, Sheinbaum adelantó que uno de los principales asuntos sobre la mesa serían los avances en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Va a ser una reunión breve y evidentemente pues vamos a tratar el tema del tratado y cómo vamos avanzando en las negociaciones, entre otras cosas”, declaró la mandataria antes de reunirse con Trump.

Así fue la llegada de Donald Trump a China

El presidente estadunidense llegó a China procedente de Manila, Filipinas, donde realizó una visita de Estado en la que concretó la firma de un acuerdo comercial. El avión presidencial Air Force One aterrizó en el aeropuerto del distrito de Bao'an poco antes de las 3:00 horas, tiempo del centro de México.

A su llegada, Xi Jinping encabezó la ceremonia oficial de recepción de Donald Trump, acudiendo al aeropuerto, situación poco común

Concluido el recibimiento, Trump abordó La Bestia, el vehículo blindado en el que se traslada el presidente estadunidense, para dirigirse al hotel The Langham, donde lo esperaba Claudia Sheinbaum. El mandatario republicano llegó al inmueble casi una hora después de aterrizar.

En los alrededores del hotel se desplegó un dispositivo de seguridad que incluyó vallas y barreras para controlar el tránsito y restringir la circulación en la zona.

La reunión entre Sheinbaum y Trump concluyó poco antes de las cinco de la mañana, tiempo del centro de México, tras una conversación que duró menos de una hora.

Sheinbaum y Trump asistirán a banquete de Xi Jinping

Tras su reunión, Claudia Sheinbaum y Donald Trump asistirán al banquete ofrecido por el presidente chino, Xi Jinping, para los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

*mcam