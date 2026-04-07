¡Caminos libres! Agricultores y transportistas retiran bloqueos carreteros

Poco antes del mediodía de este martes, el gobierno federal tuvo el reporte de que todos los bloqueos carreteros fueron levantados por parte de productores agrícolas y transportistas.

Hasta las 23:00 horas de ayer lunes, las acciones del Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas mantenían obstrucciones en tres entidades del país: Tlaxcala, Guanajuato y Baja California.

Conforme avanzó la primera parte de este día, las casetas en las que se impedía el paso a los usuarios fueron liberadas, siendo la de Mexicali, Baja California la última en ser reabierta.

El informe del gobierno federal detalló que en algunos puntos persiste la conducta de permitir el tránsito de vehículos sin el respectivo pago de peaje, lo cual se realiza de manera intermitente. Sin embargo, no se reportan más cierres carreteros hasta el momento.

El informe del gobierno federal detalló que en algunos puntos persiste la conducta de permitir el tránsito de vehículos sin el respectivo pago de peaje. Cuartoscuro

¿Cuándo iniciaron los bloqueos?

Al inicio de la jornada del lunes 6 de abril, se registraron 11 bloqueos carreteros en 9 estados del país. En este sentido, las autoridades federales mantuvieron coordinación permanente con gobiernos estatales y representantes de los sectores involucrados, buscando la menor afectación a la ciudadanía, respetando el derecho a la libre manifestación.

Derivado de lo anterior, el gobierno de México exhorta a integrantes de las organizaciones a acudir a las vías institucionales de diálogo evitando afectaciones a la ciudadanía, garantizando el libre tránsito en las carreteras del país.

fdm