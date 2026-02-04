Diputado Sergio Torres presenta mejoría tras ataque a balazos en Sinaloa

Sergio Torres, diputado en Sinaloa de Movimiento Ciudadano atacado a balazos, sigue sedado y bajo tratamiento médico, aunque ha presentado una ligera mejoría, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante un intercambio con medios de comunicación, el mandatario indicó que al diputado se le retiró un medicamento para controlar el dolor y no lo resintió, lo que es una buena señal, consideró.

“Ha mejorado, la última cosa que me dijeron es que al retirarle un medicamento que tiene que ver con control de dolor, dice que no lo resintió, que más bien admitió el retiro del medicamento, está admitiendo la reducción de esos medicamentos”, indicó.

Añadió que el legislador y líder del partido en el estado sigue sedado y que el siguiente paso sería retirarle el respirador, pero que será conforme presente mejorías.

Añadió que no ha ido a visitarlo y que ya informó a la familia del diputado local y de su compañera, Elizabeth Montoya, que ya no estará visitándolos él personalmente y que en su lugar, lo hará el secretario de Salud del estado.

Elizabeth Montoya y Sergio Torres fueron atacados a balazos tras salir del Congreso de Sinaloa. Especial

Celebra alta de Elizabeth Montoya

El gobernador consideró que es una buena noticia que se haya dado de alta a Elizabeth Montoya, diputada de MC agredida.

La legisladora recibió el alta médica el lunes 2 de febrero tras presentar una evolución favorable de salud, lo que llevó a los doctores a autorizar su salida para que continúe con su recuperación en casa luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica debido a las heridas por arma de fuego.

Elizabeth Montoya permaneció cinco días hospitalizada tras el ataque a balazos en Culiacán. Especial

De acuerdo con reportes médicos, Montoya Ojeda resultó herida en el rostro por el ataque a balazos tras salir del Congreso de Sinaloa, por lo que habría sido sometida a una cirugía reconstructiva. La legisladora viajaba junto con Sergio Torres Félix en un vehículo Audi blanco por la avenida Paseo Niños Héroes cuando un grupo armado los atacó.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reveló durante la plenaria con diputados y senadores de su partido, que la diputada local había perdido un ojo tras las heridas por la agresión a balazos en Culiacán.

Detienen a implicado en ataque

Fuerzas federales capturaron el 3 de febrero a uno de los implicados en el ataque a balazos contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix. Se trata de Jesús Emir Bazoco Peraza, alias El Compa Güero o Radio 13, operador del cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, El Compa Güero era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal de Los Chapitos que eran usados para ataques.

Jesús “N”, alias “El Compa güero” o “Radio 13”, operador del Cártel de Sinaloa. X

El primer implicado en ser detenido por el ataque contra los legisladores de Movimiento Ciudadano fue capturado durante un operativo en la colonia Universidad, como parte de las investigaciones del caso, con acciones de vigilancia y seguimiento. Autoridades le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, un vehículo y dos equipos telefónicos.

