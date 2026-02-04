Investigan dos muertes por presunta rickettsia en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila investiga el fallecimiento de dos adolescentes por posible rickettsiosis en la región sureste del estado.

Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora de Prevención y Promoción a la Salud de la dependencia estatal, informó que las víctimas son hermanos, un joven de 16 años y una menor de 12 años de edad.

La funcionaria detalló que la familia reside en la colonia Manantiales, en el municipio de Ramos Arizpe, donde brigadistas de salud iniciaron acciones de control sanitario, entre ellas la visita al domicilio, la retención temporal de mascotas, desparasitación y fumigación tanto al interior de la vivienda como en su periferia.

Además, se activó un bloqueo epidemiológico en la zona para la búsqueda intencionada de posibles casos adicionales y la evaluación de riesgos en otros domicilios cercanos.

Autoridades reforzaron las medidas de seguridad para evitar contagios de Rickettsia en Coahuila. Alma Gudiño

Precisó que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien notificó a la Secretaría de Salud sobre ambos casos, lo que permitió dar aviso inmediato al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

La subdirectora añadió que una menor más de la misma familia se encuentra bajo vigilancia médica, con el objetivo de confirmar o descartar que también haya contraído la enfermedad.

Finalmente, Romero Reyna informó que durante 2025 se han registrado en Coahuila 30 casos confirmados de rickettsiosis, de los cuales 17 derivaron en defunciones, por lo que reiteró la importancia de la participación social en la prevención, detección oportuna y control de este padecimiento.

Síntomas de rickettsia

Romero Reyna explicó que la rickettsiosis puede presentar síntomas como fiebre, malestar general, diarrea y dolor abdominal, lo que en ocasiones provoca que se confunda con otros padecimientos, retrasando su diagnóstico y atención médica.

Las autoridades sanitarias han señalado que la atención oportuna es clave para reducir el riesgo de complicaciones graves, por lo que recomiendan acudir de inmediato a una unidad médica ante la presencia de estos síntomas, especialmente en zonas donde se han detectado casos.

Medidas de prevención contra la rickettsiosis

La Secretaría de Salud indicó que las principales medidas de prevención incluyen el control de garrapatas en mascotas, la desparasitación periódica de perros y gatos, así como la limpieza constante de patios, viviendas y áreas donde permanecen los animales.

También se recomienda evitar el contacto directo con garrapatas, revisar a personas y mascotas después de actividades al aire libre y mantener vigilancia en caso de fiebre u otros síntomas compatibles con la enfermedad. Ante cualquier sospecha, las autoridades exhortan a no automedicarse y acudir a valoración médica.

RLO