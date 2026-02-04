Preside Ernestina Godoy encuentro nacional de procuradurías y fiscalías estatales en materia de extorsión

Frente a un delito que lacera a la sociedad, las instituciones de procuración de justicia tienen el deber de actuar con determinación; no puede haber tolerancia ni espacio para la impunidad. Cada acto de extorsión debe ser atendido con profesionalismo y con una respuesta contundente, para que el mensaje sea claro: el Estado está organizado, coordinado y decidido a combatir este ilícito.

Así lo señaló la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, al presidir el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de Extorsión, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

“Cuando las instituciones se coordinan, la capacidad del Estado se fortalece; cuando los gobiernos estatales, las autoridades federales y municipales actúan como un solo frente, se reducen los espacios a la delincuencia y se recupera la tranquilidad social”, puntualizó.

Integrantes de fiscalías estatales y autoridades federales durante el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de Extorsión, celebrado en la Ciudad de México. Excélsior

Reunidos en el Parque Nacional de Justicia, ubicado en la Ciudad de México, responsables de las fiscalías estatales encargadas de la investigación de los delitos de extorsión y secuestro, así como representantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México —en particular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC)— compartieron experiencias y analizaron propuestas para establecer parámetros comunes, atender problemáticas, generar líneas de acción y fortalecer la comunicación directa con instancias federales, a fin de combatir de manera más eficiente este delito.

Si queremos resultados distintos, eso significa dejar atrás cualquier lógica de esfuerzos aislados y construir una respuesta de Estado, firme, coordinada y permanente, insistió Godoy Ramos.

El año pasado, recordó, se trabajó en la construcción de un andamiaje constitucional y legal más adecuado para la estrategia de combate a la delincuencia.

Participantes del Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de Extorsión intercambian experiencias durante una mesa de trabajo enfocada en la coordinación institucional. Excélsior

Este foro representa una oportunidad valiosa para construir acuerdos sólidos, reforzar nuestras capacidades y establecer rutas de acción que trasciendan los discursos y se traduzcan en resultados concretos. Desde la Fiscalía General de la República nos interesa mucho su participación; escucharles para organizar una colaboración profunda”, expresó.

Ustedes son los primeros responsables y, en este momento, el país necesita su fortaleza, su profesionalismo y su compromiso, insistió la fiscal general.

Estoy segura de que, con la participación de todas y todos ustedes, podemos avanzar con firmeza en el combate a la extorsión y en la construcción de un país más seguro, más justo y con mayor confianza en sus autoridades”, apuntó.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó los beneficios y alcances del sistema telefónico 089, que ha permitido atender de manera inmediata los requerimientos de la ciudadanía y contribuir a la reducción de delitos.

También participaron César Oliveros y Antonio de Jesús Lozada, titulares de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, respectivamente, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para procurar justicia y bienestar a la ciudadanía.

Al foro asistieron también José Manuel Merino Madrid, secretario general del Centro Nacional de Inteligencia; el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, y Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal.

«pev»