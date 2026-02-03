Jesús Emir, implicado en ataque a diputados de MC, con antecedentes en el PRI

Jesús Emir “N”, señalado por autoridades federales como implicado en el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, cuenta con antecedentes como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como ex trabajador del Ayuntamiento de Culiacán, de acuerdo con registros públicos oficiales.

La información disponible indica que el detenido aparece en el padrón de militantes del PRI, con fecha de afiliación del 10 de junio de 2019, sin que hasta el momento el partido haya emitido una postura pública sobre el caso.

Un año antes de su afiliación partidista, Jesús Emir "N" fue contratado por el Ayuntamiento de Culiacán, según documentos de la Dirección de Recursos Humanos de aquella administración. En dichos registros se le identifica como trabajador eventual, con un salario mensual de 7 mil pesos.

El ahora detenido se desempeñaba como peón en el Parque Lic. Ernesto Millán Escalante, conocido como Parque Culiacán 87, ubicado al sur de la capital sinaloense. Su nombre dejó de aparecer en los registros públicos a partir de 2021, sin que se haya precisado oficialmente el motivo de su baja.

Perfil del detenido y aseguramientos

De acuerdo con autoridades federales, Jesús Emir "N", alias “El Compa Güero” y/o “Radio 13”, fue detenido en posesión de 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo.

Las investigaciones lo identifican como operador logístico de una célula criminal, encargado del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones, presuntamente utilizados por el grupo delictivo.

Las autoridades federales señalaron que Jesús Emir "N" habría participado en el ataque armado ocurrido el 28 de enero, en el centro de Culiacán, en el que resultaron heridos los legisladores de Movimiento Ciudadano.

Hasta el momento, ni el PRI ni el Ayuntamiento de Culiacán han informado si el detenido mantenía algún vínculo activo con dichas instituciones o los motivos formales de su baja en los registros laborales municipales.

Así fue anunciada la captura

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente la detención de uno de los responsables del ataque contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el funcionario informó que la captura fue resultado de una acción coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”, detalló García Harfuch.

Asimismo, subrayó que las investigaciones continúan con el objetivo de detener a todos los responsables y garantizar que el ataque no quede impune, conforme a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

