Los Legionarios de Cristo eligen a su nuevo director general

El sacerdote mexicano Carlos Alberto Gutiérrez López fue elegido nuevo director general de los Legionarios de Cristo para el período 2026-2032.

La elección tuvo lugar en la sede de la Dirección General en Roma, Italia.

El nuevo director general es originario de México (Hermosillo, Sonora) y tiene 51 años de edad.

Ingresó a la congregación en 1999 y fue ordenado sacerdote en 2009.

Gutiérrez López ha ejercido el ministerio en Chile, Italia, Colombia, Venezuela y México, y hasta el día de hoy era Director Territorial del Norte de México. T

Tiene bachillerato en filosofía y teología por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, así como la ingeniería industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Posee maestría en psicología por la Divine Mercy University (Estados Unidos).

Ha desempeñado su ministerio como asistente del ECYD en Santiago de Chile (2001-2004), auxiliar de la secretaría general, asistente del director territorial para el apostolado en Colombia-Venezuela (2009-2012), superior de la comunidad de Bogotá, consejero territorial de Venezuela, director del ECYD en Monterrey (2014-2015), coordinador del área general de pastoral familiar y juvenil, y director territorial de Colombia-Venezuela (2018-2022). Desde 2022 se desempeñaba como Director Territorial del Norte de México.

Al aceptar el cargo, el sacerdote emitió la profesión de fe y el juramento de fidelidad como es costumbre en la Iglesia.

El Capítulo General confía al P. Carlos la misión de continuar el camino de renovación emprendido por la Congregación desde hace años bajo la guía de la Iglesia e impulsar el servicio de evangelización a todas las personas, para ser una comunidad que sale al encuentro de las periferias existenciales”, señaló la congregación.

Con esta elección concluye el servicio del John Connor, L.C., quien desempeñó el cargo de director general desde el año 2020.

“La congregación le agradece su entrega generosa, su gobierno pastoral y su impulso al camino que la Legión ha recorrido en estos años. El nuevo gobierno se coloca en una línea de continuidad en la búsqueda de una cultura institucional de transparencia, de cuidado y servicio de todas las personas, y de comunión en la Iglesia”, señaló.

El Capítulo General, órgano supremo de gobierno de una congregación religiosa, se encuentra reunido desde el 20 de enero y está integrado por 60 sacerdotes provenientes de 13 países.

En los próximos días continuará su trabajo con la elección del Gobierno General y la reflexión en torno a diversos aspectos de la vida y misión de la Legión de Cristo.

JCS