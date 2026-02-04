Caen cuatro personas con arma larga con portafusil, cartuchos y ropa táctica

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron detenidas en posesión ilegal de armas de fuego, cartuchos y ropa táctica en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.

La detención se realizó como parte de los operativos de vigilancia en el sur del estado por parte de elementos de Fuerza Civil.

Los sucesos se registraron sobre un camino de terracería denominado Lagunitas en su cruce con el camino Rancho Nuevo.

El personal detectó la presencia de un vehículo Jeep Cherokee cuyo conductor al notar la presencia policial intentó evadirse a alta velocidad; sin embargo, los oficiales le ordenaron que detuviera su marcha y más adelante le dieron alcance.

De la unidad descendió un hombre, identificado como el conductor, quien se internó entre la maleza y logró huir.

El resto de los ocupantes fueron detenidos y se identificaron como: David "N", de 25 años; Jorge "M", de 21 años; Fernanda "N", de 19 años y Juana "N", de 40 años.

A los sospechosos se les incautó un arma larga con portafusil, un arma corta con cargador, 24 cargadores para arma larga, 254 cartuchos hábiles de diferentes calibres; un casco táctico, porta cargadores, un chaleco balístico, fornituras, cuatro celulares y la unidad en la que viajaban.

Los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

JCS