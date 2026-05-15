Brigadistas enfrentan incendios forestales en región de Tulancingo

Corporaciones ambientales y brigadas especializadas intensificaron las labores para controlar dos incendios forestales registrados en municipios de la región Tulancingo, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH).

Uno de los siniestros se localiza en una zona serrana de Los Romeros, perteneciente al municipio de Santiago Tulantepec, donde personal de combate al fuego permanece desplegado para evaluar la magnitud de la afectación y evitar la propagación de las llamas hacia otras áreas boscosas.

De manera paralela, otro incendio fue detectado en las inmediaciones del cerro del Yolo, en Cuautepec de Hinojosa. De acuerdo con autoridades estatales, el operativo fue reforzado con la movilización de brigadas forestales luego de que se observara una densa columna de humo que avanzaba en dirección a la zona de viveros del municipio.

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La dependencia estatal detalló que ambos eventos son atendidos de forma permanente y, hasta el momento, no existe riesgo para las comunidades cercanas ni se han reportado personas lesionadas.

Asimismo, SEMARNATH indicó que continuará el monitoreo en los puntos afectados mientras se desarrollan las acciones de contención y liquidación del fuego para impedir una posible reactivación.

Durante la presente temporada de estiaje, Hidalgo acumula cerca de 120 incendios forestales, los cuales han provocado daños en aproximadamente tres mil hectáreas de vegetación en distintas regiones del estado.

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